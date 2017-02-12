Предприятия Санкт-Петербурга анонсировали сокращение 5000 сотрудников

В течение ближайших трех месяцев предприятия Санкт-Петербурга планируют сократить 5214 сотрудников. Об этом сообщили в петербургском Центре занятости. Всего 608 компаний уведомили центр о готовящихся сокращениях.

«Сведения о сокращениях подаются за два месяца, в случае массовых сокращений - за три месяца. Соответственно, в ближайшие два-три месяца более 5000 человек могут лишиться работы», – сообщили в пресс-службе центра. Там отметили, что организации обычно заявляют завышенные цифры, поэтому по факту может быть сокращено меньше сотрудников.

В октябре 2016 г. в Санкт-Петербурге был зарегистрирован максимальный уровень занятости за всю историю наблюдений – 73,5% от экономически активного населения. По словам специалистов, массовый выход петербуржцев на работу был связан со снижением реальных доходов.