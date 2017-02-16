Ткачев считает укрепление рубля серьезным минусом для экспортных позиций России

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев считает, что укрепление рубля является серьезным минусом для экспортных позиций страны. «То, что рубль укрепляется, – это для экспортных позиций серьезный минус, это может ударить по отечественной экономике», – заявил Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению министра, это может сказаться на объемах экспорта российского зерна. «Мы получили большой каравай, много зерна, рассчитывали на большой экспорт», – сказал он. Но из-за недостаточных объемов экспорта цены на зерно в стране снижаются.

Ткачев также прокомментировал информацию о недостатке в России качественного зерна. Министр назвал такие сообщения слухами и провокацией. «Это не так: доля продовольственного зерна, т. е. зерна 3-го и 4-го классов, составляет 71%, продовольственной пшеницы собрано 52 млн т, это рекорд», – уточнил Ткачев. На экспорт, по его словам, в основном идет пшеница 4-го класса.