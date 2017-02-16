Дворкович отметил сближение подходов России и Белоруссии по газовому вопросу

Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает, что подходы Москвы и Минска по решению газового вопроса сблизились. «Окончательной договоренности нет, но действительно наши стороны сблизились в подходах. Сейчас мы находимся в стадии доклада руководству», – сказал Дворкович.

«Мы согласовали текст, который будет доложен руководству, но это не означает, что стороны полностью согласились с текстом. Но там остались вопросы, которые мы на своем уровне не имеем полномочий решить. Уже доложено руководству, но пока нет решения», – добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что вице-премьеры России и Белоруссии Аркадий Дворкович и Владимир Семашко разработали проект протокола по поставкам газа и нефти в Белоруссию. Документ в настоящее время находится на рассмотрении Москвы.