Путин: Инфляция опустилась ниже 5%

Темпы инфляции в России продолжают снижаться, в феврале этот показатель в годовом выражении оказался ниже 5%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается, в феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%, стал ниже, на 13 февраля это уже 4,72%», - сказал Путин.

Вместе с тем он поручил правительству найти сбалансированные решения, которые обеспечат снижение инфляции и развитие промышленного производства.

Он также отметил, что власти России в целом видят положительную динамику в экономике, итоги 2016 г. оказались лучше ожидаемых. «Мы в целом видим положительную динамику в экономике. Итоги прошлого года - сейчас уже подошли практически все показатели основные - оказались лучше, чем мы ожидали», - констатировал глава государства.

Он отметил, что, итоги прошлого года, согласно основным показателям, «оказались лучше, чем мы ожидали». «Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2%, хотя прогнозы были хуже; а промышленное производство увеличилось на 1,1%», - сказал глава государства.