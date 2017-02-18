Греф не ожидает скорого повторения экономического кризиса в России

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в краткосрочной перспективе не ожидает повторения экономического кризиса в России. «Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем никаких повторений кризисов», – сказал Греф.

По его словам, Россия сейчас выходит из жесткого экономического кризиса. «Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но, говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2%», – сказал президент Сбербанка.