Путин считает перспективными готовящиеся проекты программ развития экономики

Президент России Владимир Путин считает готовящиеся в настоящее время проекты программ развития экономики интересными и перспективными. Об этом он заявил на встрече с ректором РАНХиГС Владимиром Мау.

«Сейчас в рамках Совета при президенте по развитию экономики и Центра стратегических разработок готовится целый набор программ», - отметил президент. «Я с ними недавно ознакомился, нахожу их интересными и перспективными», - сказал он. «Хотя, конечно, все это нужно дорабатывать», - заявил президент.