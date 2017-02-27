Кудрин: В России рано вводить налоги для роботов

В России рано говорить о введении налога на занятых на предприятиях роботов, но нужно думать о социальной адаптации людей, которые теряют работу из-за роботизации производства, считает руководитель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Как передает «Интерфакс», он заявил это на Российском инвестфоруме в Сочи. Модератор дискуссии напомнил, что основатель Microsoft Билл Гейтс недавно предложил взимать подоходный налог с роботов из-за высокого уровня цифровизации экономики и изменения структуры рынка труда.

Налогообложение роботов Кудрин назвал «не самой правильной идеей», а также отметил, что «роботы бывают разными и нужно будет определить единицу измерения». «Подоходный налог на роботов означал бы налог на технический прогресс. У нас в России сейчас задача обратная – нам нужно ускорять технический прогресс», – объяснил он.

«В результате роботизации прибыль быстро развивающихся компаний растет. С нее [с этой прибыли] и нужно помогать тем людям, которые высвобождаются», – добавил бывший министр финансов.

Тем временем российские профсоюзы озабочены тем, что роботы не будут платить взносы в Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), добавляет «Интерфакс». «Каждое рабочее место, кроме заработной платы работников, оно генерирует взносы в социальные фонды, и таким образом эти социальные фонды пополняются. Если работа произведена, а взносы не начисляются, надо сегодня строить заранее другую модель общества, понимать, каким образом возмещать поступления в социальные фонды», – заявил в Сочи президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.