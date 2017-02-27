Основной денежной единицей в ЛНР станет российский рубль

Основной денежной единицей в самопровозглашенной Луганской народной республике с 1 марта 2017 г. станет российский рубль. Об этом говорится в постановлении Совета министров ЛНР от 21 февраля. Такая мера принята для «стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории Луганской народной республики преимущественно в российских рублях».

Государственный банк непризнанной республики должен будет ежедневное информировать об официальном курсе российского рубля по отношению к гривне, доллару и евро, отмечается в документе.

18 февраля вышел указ президента России Владимира Путина о признании паспортов и некоторых других документов, выдаваемых властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это решение принято «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений». Официальный Киев это решение осудил, призвав международное сообщество «усилить давление на Россию».