Топилин предлагает вернуться к страхованию от безработицы – РБК

Министр труда Максим Топилин считает целесообразным вернуться к системе страхования от безработицы, действовавшей в России до 2001 г. «Большинство стран живут в страховой системе… Опять-таки это предмет обсуждения с бизнесом и с профсоюзами. Профсоюзы однозначно «за». Но вопрос — какой установить тариф», — заявил он в интервью РБК. Топилин уточнил, что он мог бы составлять «приблизительно 1%» отчислений в фонд заработной платы. В этом случае речь могла бы идти примерно о 200 млрд руб. в год при том, что сейчас на эти цели тратится в пять раз меньше.

Страховая система от безработицы в России действовала с начала 1990-х по 2001 г., напоминает издание. Она финансировалась из внебюджетного Фонда занятости, отчисления в который составляли 1,5-2% от фонда оплаты труда. Сейчас поддержки безработных происходит из бюджета, но конкретный источник финансирования не определен. В 2016 г. на эти цели был выделен 41 млрд руб., в 2017 г. запланировано 34 млрд руб.

Возврат к страховой системе Топилин считает возможным не ранее 2020-2022 гг. Работодатели эту инициативу поддерживают, «но вопрос в том, где найти вот эту долю с тем, чтобы обеспечить замещение федеральных денег, которые сейчас идут на пособия, страховыми деньгами», — отметил Топилин.

При этом Минтруд готов сократить число получающих пособие по безработице, чтобы средства получали те, «кто реально ищет работу сразу после ее потери и ищет максимально быстро» Соответствующий законопроект сейчас проходит согласование с Минфином и Минюстом. Речь идет, в частности, о прекращении выплаты пособий в минимальном размере (850 руб.) тем, кто длительно или вообще никогда не работал. Максимальный предел пособий сейчас составляет 4900 руб. Для некоторых категорий, например, потерявших работу по сокращению, Минтруд готов повышать выплаты.