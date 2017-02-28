Резервный фонд и ФНБ сохранятся на ближайшие три года - Кудрин

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил о том, что суверенные фонды России в ближайшие три года сохранятся как минимум на том же уровне и, вероятно, будут пополнены.

На данный момент ФНБ и резервный фонд не будут активно тратить, так как правительству нужен резерв на случай серьезных падений цен на нефть или каких-то новых проектов. «Цена на нефть вышла на этот уровень, и у нас есть понимание, что резервный фонд как минимум сохранится, а может быть, даже вырастет», - сказал он.

По его словам, правительство и президент считают, что государству нужен хороший резервный фонд. «Он нас спасал в каждый кризис, и мы понимаем, что кризисы могут случиться и в будущем. Поэтому все будут его сейчас беречь и не будут трогать», - пояснил руководитель ЦСР.