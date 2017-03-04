Гройсман подсчитал убытки от блокады железной дороги в Донбассе

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что из-за блокады железной дороги на линии разграничения в Донбассе горно-металлургический комплекс Украины потеряет порядка $3,5 млрд, что приведет к сокращению до 75 000 рабочих мест.

В пятницу, 3 марта, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил блокаду Украине. Ранее ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.

Комментируя решение о внешнем управлении на предприятиях, Гройсман заявил, что они принадлежат Украине. «Они принадлежат Украине, зарегистрированы на Украине и платят налоги Украине, поэтому это наши предприятия», – сказал он.