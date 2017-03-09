Безработица в развитых странах в январе опустилась до минимума с 2008 года

Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в январе этого года опустился на 0,1 п. п., до минимального значения с 2008 г. - 6,1%. Об этом говорится в пресс-релизе ОЭСР. Всего в странах - членах ОЭСР в феврале было 38,3 млн безработных, тогда как в докризисном апреле 2008 г. их было на 5,7 млн меньше.

В еврозоне безработица в январе осталась на уровне декабря - 9,6%. В странах ЕС показатель снизился на 0,1 п. п. до 8,1%. В США безработица увеличилась с 4,7% до 4,8%, в Японии снизилась до 3% с 3,1% в декабре. Японский показатель является минимальным среди стран ОЭСР, максимальная безработица зафиксирована в Испании (18,2%, снижение на 0,2 п. п. к декабрю).

Безработица среди молодежи (люди в возрасте от 15 до 24 лет) в странах ОЭСР в январе понизилась с 12,6% до 12,5%. Однако в еврозоне она остается крайне высокой (20%) из-за таких стран, как Испания (42,2%), Италия (37,9%) , Португалия (25,7%) и Франция (23,6%).