ЦБ купил на рынке для Минфина валюту на 3,2 млрд рублей

Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 9 марта составил 3,2 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Минфин в феврале начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, будет нейтральным.

С 7 марта по 6 апреля Минфин направит на покупку валюты 70,5 млрд руб., ежедневно покупая на 3,2 млрд руб.

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в марте ожидаются в размере 91,9 млрд руб., однако покупки валюты будет меньше из-за того, что в феврале реальные допдоходы были ниже прогноза Минфина и мартовские покупки скорректированы с учетом этой разницы. За февраль ЦБ купил на рынке для Минфина валюту на 88,3 млрд руб.