Закупка Минфином валюты может ослабить рубль примерно на 5% – Костин

Закупка Минфином валюты может ослабить рубль примерно на 5%, если цена на нефть будет в пределах $55 за баррель, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках инвестиционного форума в Сочи президент ВТБ Андрей Костин.

«При планируемой цене на нефть $55 за баррель объем закупок Министерством финансов валюты может привести к потенциальному ослаблению стоимости рубля примерно на 5%», - сказал он.

При этом Костин отметил, что ВТБ наблюдает ряд факторов, «которые работают в сторону укрепления рубля», в их числе уровень инфляции в России. «Мне кажется, колебания рубля будут не очень существенными, если не произойдет серьезных каких-то катаклизмов с точки зрения мировой экономики», - добавил он, подчеркнув, что экономика России в 2017 г. может вырасти на 1,5%.