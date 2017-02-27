Рубль укрепляется после долгих выходных

В понедельник рубль значительно укрепился по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. В первые минуты торгов курс доллара расчетами «завтра» опустился на 0,7% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня, до 58,07 руб./$. В дальнейшем доллар продолжил дешеветь: в 13.30 мск за доллар давали 57,73 руб.

Евро также подешевел: на открытие торгов курс европейской валюты находился на уровне 61,35 руб./евро, на 0,5% ниже предыдущего биржевого закрытия. К 13.00 мск евро торговался по 61,09 руб.

«Основным драйвером удорожания рубля в понедельник является дорожающая нефть», – говорит экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. «Российская валюта продолжает получать поддержку за счет повышенного спроса на рублевую ликвидность на фоне налоговых платежей», – добавляет главный аналитик «Нордеа банка» Денис Давыдов. «Учитывая то, что из-за длинных выходных в России у экспортеров до понедельника не было возможности продавать валюту, а также то, что рынок нефти идет вверх, мы полагаем, что сегодня активные продажи иностранной валюты приведут к снижению пары $/руб. до уровня поддержки 57,7», – пишут в своем обзоре аналитики «Сбербанк CIB» (цитата по Reuters).

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13.00 мск подорожали на 1,2% до $56,62 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром в понедельник выросли на 0,5% до $54,43 за баррель.

По мнению бывшего министра финансов, а ныне председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, интервенции на валютном рынке помимо покупок Минфина при ценах на нефть сорта Urals свыше $40 за баррель нецелесообразны. «Если даже курс укрепляется при повышении цен на нефть, значит, мы должны работать с таким курсом», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»). Валютные интервенции Минфин начал в начале февраля. Интервенции зависят от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40/барр., Минфин покупает валюту, при цене ниже $40/барр. – продает. Первые покупки были осуществлены 7 февраля.

По мнению Давыдова, уязвимость рубля от внешних раздражителей в ближайшие дни может заметно ослабнуть: «На первый план выйдут ожидания, связанные с будущей фискальной и денежно-кредитной политикой США, что может изменить потоки капитала на глобальных площадках, где большее внимание будет уделено доллару. Активы развивающихся площадок окажутся под ударом первыми». По его мнению, на курс также будет влиять некоторое ослабление позитивных ожиданий в международной сфере. «На минувшей неделе мы уже стали свидетелями частичного сокращения длинных позиций по рублю», – указывает он.

Кузьмин полагает, что после I квартала доллар вернется на уровни в 60 руб./$. «Чтобы рубль и дальше укреплялся, необходимо, чтобы с России были сняты санкции или же значительно подорожала нефть», – говорит экономист. «Краткосрочно курс доллара с большей вероятностью останется на отметках 57,5–58,5 руб./$, однако ближе к окончанию недели локальные факторы поддержки будут ослабевать и рубль направится к отметкам 58–60 руб./$», – менее оптимистичен Давыдов.