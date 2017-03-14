Голодец назвала бедность работающих россиян уникальным явлением

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что почти 5 млн россиян работают, но остаются при этом за чертой бедности.

«Та бедность, которая фиксируется в стране, - это бедность работающего населения, это уникальное явление: работающие бедные. У нас нет такой квалификации, где достаточный уровень заработной платы 7800 руб. (минимальный размер оплаты труда в России)», - сказала Голодец.

Она напомнила, что 4,9 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ. «У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7500 руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне», — пояснила Голодец.

По словам вице-премьера, вопрос повышения зарплат нужно предметно обсуждать с компаниями, которые платят низкую зарплату.

Напомним, что размер прожиточного минимума по стране составляет 9776 руб., для трудоспособного населения — 10 524 руб.