Число долларовых миллионеров в России в 2016 году выросло на 10% – РАНХиГС

Число долларовых миллионеров в России в 2016 г. увеличилось до 132 000 человек - на 10% по сравнению с 2015 г. При этом в Европе их число сократилось на 4%. Такие данные приводятся в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

«По данным Knight Frank Research, в 2016 г. число долларовых миллионеров в России увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10% и составило 132 000 человек (или 0,1% от численности россиян в возрасте старше 15 лет), причем число лиц с состоянием от $1000 млн увеличилось на 11% и составило 83 человека», - отмечается в докладе.

При этом за аналогичный период прирост миллионеров в среднем по миру был меньше, а в Европе их количество уменьшилось. «Для сравнения: в целом в мире число долларовых миллионеров увеличилось в 2016 г. по сравнению с 2015 г. лишь на 3%, а в Европе даже сократилось на 4%», - отмечается в мониторинге.

Темпы прироста долларовых миллионеров за последние 10 лет в России не являются самыми высокими, но превышают европейские. «За последние 10 лет в России число лиц с состоянием свыше 1 млн долларов США увеличилось на 31%. В Австралии и Океании за последние 10 лет число лиц с состоянием свыше 1 млн долларов США увеличилось на 86%, Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 84%, Латинской и Северной Америке - на 41% и 31% соответственно, Европе - лишь на 13%», - сообщается в исследовании.