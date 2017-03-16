Анонс «Ведомостей» на 17 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Россия готовится праздновать годовщину присоединения Крыма;
стартап помогает найти аналог дорогому лекарству;
диплом пилота способствует инновациям.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: новых машин продают все меньше, а автокредитование растет
и статью на полосе «Комментарии»: о чем говорят схемы владения из расследования Навального.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».