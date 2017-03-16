Анонс «Ведомостей» на 17 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Россия готовится праздновать годовщину присоединения Крыма;

стартап помогает найти аналог дорогому лекарству;

диплом пилота способствует инновациям.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: новых машин продают все меньше, а автокредитование растет

и статью на полосе «Комментарии»: о чем говорят схемы владения из расследования Навального.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 15 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 14 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 13 марта 2017 года
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