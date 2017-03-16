Анонс «Ведомостей» на 17 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Россия готовится праздновать годовщину присоединения Крыма;

стартап помогает найти аналог дорогому лекарству;

диплом пилота способствует инновациям.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: новых машин продают все меньше, а автокредитование растет

и статью на полосе «Комментарии»: о чем говорят схемы владения из расследования Навального.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».