Заместителем министра промышленности и торговли назначен Олег Рязанцев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового замглавы Минпромторга. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Рязанцева Олега Николаевича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее этот пост занимал Александр Потапов. В начале марта он был освобожден от должности в связи с переходом в «Уралвагонзавод» на место генерального директора.