Россия выполнит обязательства по сокращению нефтедобычи перед ОПЕК к концу апреля

Россия на середину марта сократила нефтедобычу на 160 000 баррелей в сутки. С таким заявлением выступил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, Минэнерго рассчитывает, что до апреля говорить о продлении сокращения добычи нефти преждевременно.

Россия придерживается показателя сокращения в 300 000 баррелей в сутки до конца действия соглашения. Этот уровень планируется достигнуть к концу апреля, уточнил Новак.

«Как только он будет достигнут, я думаю, что он будет выдерживаться до конца действия соглашения», - ответил министр.

В марте Россия должна выйти на сокращение добычи нефти в 200 000 баррелей в сутки.