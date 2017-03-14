Орешкин объяснил нынешнее снижение котировок нефти

Снижение цен на нефть связано с несколькими факторами, в том числе с ростом добычи в США и с возможностью изменения дальнейших действий стран ОПЕК, которые сейчас договорились о сокращении добычи, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. «Это комбинация факторов: и рост добычи, довольно агрессивный, в США, и другие истории на американском нефтяном рынке в виде выдачи разрешений на бурение в Мексиканском заливе, и слухи, связанные с возможным изменением тактики ОПЕК, – цитирует его ТАСС. – Эти слухи, конечно же, влияют на ожидания». «Мы никогда не ожидали, что цены на уровне $55 за баррель задержатся очень надолго», – добавил он.

Оценка стоимости нефти в обновленном макропрогнозе на 2017 г. будет зависеть от показателей в I квартале, добавил министр.

Про рубль он сказал, что курс национальной валюты по-прежнему остается крепче фундаментальных значений, за счет чего инфляция пока ниже ожиданий. На вопрос, когда рубль может прийти в соответствие с фундаментальными факторами, он ответил только, что это будет зависеть от состояния платежного баланса, передает Reuters. «Очень важно понимать, для Центрального банка важна инфляция не только этого года, а скорее ему важна ситуация с инфляционными ожиданиями и ожиданиями долгосрочной динамики инфляции, – сказал Орешкин. – Если по текущему году мы идем лучше ожиданий, то что касается долгосрочной истории – она все равно пока еще не решена».