Нефть обрушила российские фондовые индексы и рубль

Первый день после праздника ознаменовался падением российских акций и рубля: к 16.24 по московскому времени индекс ММВБ снизился к открытию на 2,26% до 1979,12 пункта, РТС - на 4,23% до 1051,03 пункта. Рубль к середине дня также заметно ослаб: курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1,96% до 59,32 руб., евро укрепился на 1,7%, составив 62,58 руб.

Утро после 8 марта стало для российского рынка «отрезвляющим», отмечает зампред правления ФГ БКС по розничному бизнесу Станислав Новиков.

Рубль и российские акции падают вслед за нефтью: 8 марта баррель Brent подешевел почти на 5%, пробив диапазон, в котором находился с начала года, пишут аналитики «Сбербанк CIB». Стоимость фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures к 16.13 снизилась на 2,31% до $51,9 за баррель.

Цены на нефть упали сразу по нескольким причинам, говорит Новиков. Прежде всего, неожиданно выросли ее коммерческие запасы в США: по данным EIA, на прошлой неделе увеличились сразу на 8,21 млн баррелей — до 528,39 млн баррелей. Прирост более чем в четыре раза превысил рыночные ожидания (2 млн баррелей), в итоге американские нефтяные запасы достигли абсолютного максимума за всю историю EIA с 1982 г. Кроме того, США нарастили экспорт своей нефти (с 721 000 до 897 000 баррелей в сутки) и увеличили ее производство. В то же время Китай в феврале сократил импорт нефти на 7,4% по сравнению с январем — до 31,78 млн т.

Но даже на этом «нефтяные риски» для рубля не заканчиваются, говорит Новиков: вчера стало известно, что США планируют разрешить разведку и добычу нефти и газа в Мексиканском заливе — судя по всему, план Дональда Трампа сделать США энергетически независимыми начал воплощаться в жизнь.

В ближайшее время рубль ослабеет до 60-60,5 за доллар, прогнозирует Новиков, а если нефть не удержится на уровне $53,5 — упадет еще сильнее. В результате к концу марта рубль может крепко «окопаться» выше отметки 60 за доллар и продержаться там довольно долго, резюмирует Новиков. «Мы считаем, что цена Brent сейчас неустойчива и что $53 за баррель является ключевым техническим уровнем поддержки. Падение котировок ниже этой отметки будет неблагоприятным для рубля», - пишут аналитики «Сбербанка CIB». «Спекулянты сегодня могут продолжить играть против рубля, но влияние на курс будет определяться активностью локальных игроков и экспортеров», - замечает главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Также рублю предстоит «пережить» два решения по ключевой ставке: сначала - ФРС США, затем — ЦБ. Если Федрезерв повысит ставку (а вероятность этого, по последним данным CME Group's FedWatch, составляет 86,4%), волатильность на валютном рынке повысится, а доллар получит фундаментальную поддержку, пишет Новиков. Если Банк России свою ставку снизит, это приведет к оттоку спекулятивного капитала из России и также ослабит рубль. Прогнозы по ставке ЦБ расходятся: БКС ожидает снижения до 9,5-9,75%, «Сбербанк CIB» — сохранения ставки.