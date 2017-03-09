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Нефть обрушила российские фондовые индексы и рубль

Курс доллара в ближайшее время превысит 60 рублей и закрепится выше этого уровня, прогнозируют аналитики
Рубль и российские акции падают вслед за нефтью
Рубль и российские акции падают вслед за нефтью
Е. Разумный / Ведомости

Первый день после праздника ознаменовался падением российских акций и рубля: к 16.24 по московскому времени индекс ММВБ снизился к открытию на 2,26% до 1979,12 пункта, РТС - на 4,23% до 1051,03 пункта. Рубль к середине дня также заметно ослаб: курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1,96% до 59,32 руб., евро укрепился на 1,7%, составив 62,58 руб.

Утро после 8 марта стало для российского рынка «отрезвляющим», отмечает зампред правления ФГ БКС по розничному бизнесу Станислав Новиков.

Рубль дешевеет вслед за обвалом нефти накануне

Рубль и российские акции падают вслед за нефтью: 8 марта баррель Brent подешевел почти на 5%, пробив диапазон, в котором находился с начала года, пишут аналитики «Сбербанк CIB». Стоимость фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures к 16.13 снизилась на 2,31% до $51,9 за баррель.

Ослабление рубля приводит к увеличению инфляции и инфляционных ожиданий
К концу 2017 года рубль ослабнет
Таковы прогнозы аналитиков «Сбербанк CIB», которые ожидают, что доллар вновь будет стоить 64 рубля

Цены на нефть упали сразу по нескольким причинам, говорит Новиков. Прежде всего, неожиданно выросли ее коммерческие запасы в США: по данным EIA, на прошлой неделе увеличились сразу на 8,21 млн баррелей — до 528,39 млн баррелей. Прирост более чем в четыре раза превысил рыночные ожидания (2 млн баррелей), в итоге американские нефтяные запасы достигли абсолютного максимума за всю историю EIA с 1982 г. Кроме того, США нарастили экспорт своей нефти (с 721 000 до 897 000 баррелей в сутки) и увеличили ее производство. В то же время Китай в феврале сократил импорт нефти на 7,4% по сравнению с январем — до 31,78 млн т.

Но даже на этом «нефтяные риски» для рубля не заканчиваются, говорит Новиков: вчера стало известно, что США планируют разрешить разведку и добычу нефти и газа в Мексиканском заливе — судя по всему, план Дональда Трампа сделать США энергетически независимыми начал воплощаться в жизнь.

Промышленности нужен крепкий рубль
Промышленности нужен крепкий рубль
Оптимальный курс – 54,8 рубля за доллар, показал опрос Института экономической политики

В ближайшее время рубль ослабеет до 60-60,5 за доллар, прогнозирует Новиков, а если нефть не удержится на уровне $53,5 — упадет еще сильнее. В результате к концу марта рубль может крепко «окопаться» выше отметки 60 за доллар и продержаться там довольно долго, резюмирует Новиков. «Мы считаем, что цена Brent сейчас неустойчива и что $53 за баррель является ключевым техническим уровнем поддержки. Падение котировок ниже этой отметки будет неблагоприятным для рубля», - пишут аналитики «Сбербанка CIB». «Спекулянты сегодня могут продолжить играть против рубля, но влияние на курс будет определяться активностью локальных игроков и экспортеров», - замечает главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Также рублю предстоит «пережить» два решения по ключевой ставке: сначала - ФРС США, затем — ЦБ. Если Федрезерв повысит ставку (а вероятность этого, по последним данным CME Group's FedWatch, составляет 86,4%), волатильность на валютном рынке повысится, а доллар получит фундаментальную поддержку, пишет Новиков. Если Банк России свою ставку снизит, это приведет к оттоку спекулятивного капитала из России и также ослабит рубль. Прогнозы по ставке ЦБ расходятся: БКС ожидает снижения до 9,5-9,75%, «Сбербанк CIB» — сохранения ставки.

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