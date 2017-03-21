Силуанов пообещал налоговые стимулы для повышения производительности труда

Правительство готовит налоговые стимулы для повышения производительности труда, заявил министр финансов Антон Силуанов. Как передает ТАСС, он сказал это на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам и напомнил, что это делается по поручению президента. «Мы сейчас по вашему поручению готовим предложения по совершенствованию налоговой системы, - сказал он. - И среди таких предложений будут подготовлены и меры по повышению производительности труда на предприятиях». Он уточнил, что имеет в виду стимулирование создания высокопроизводительных рабочих мест, обновления производства и повышения качества продукции. «Будем стимулировать через налоговое законодательство предприятия вкладывать ресурсы в инновации, в новую техничку, чтобы это решало задачу повышения производительности труда», - пообещал он.

Путин спросил у министра экономического развития Максима Орешкина, когда могут быть запущены инициативы, направленные на повышение производительности труда. «Я думаю, всю необходимую подготовительную работу мы должны закончить к концу лета и осенью уже активно начать это внедрять для пилотных регионов», - ответил министр.