Россельхозбанк на треть сократит долю просроченных кредитов

Россельхозбанк (РСХБ) в 2016 г. планирует снизить долю просроченной задолженности по кредитам до 15% портфеля. В следующем году она составит 14% и продолжит снижаться на 0,1–0,2 п. п. ежегодно. Такие цифры заложены в скорректированную «Долгосрочную программу РСХБ на 2014–2020 гг.» (с ее проектом ознакомились «Ведомости»).

Согласно международной отчетности банка на конец 2015 г. доля просроченной задолженности (включая кредиты, требующие особого внимания) составляла свыше 20% (21,6% – включая просрочку менее 31 дня и 20,3% – исключая ее). На конец 2015 г. просроченная более чем на 90 дней задолженность РСХБ составляла 16,7%, добавляет аналитик Fitch Александр Данилов. Moody’s оценивает долю проблемных кредитов РСХБ примерно в 20% кредитного портфеля.

«Теоретически можно добиться сокращения коэффициента просрочки несколькими способами: реальное ее взыскание (или залогов), реструктуризация с переводом в категорию работающих кредитов, списание долгов за счет резервов (если покрытие неполное и резервы надо будет досоздавать, это может ударить по капиталу) или же рост портфеля (что увеличит знаменатель)», – перечисляет Данилов возможные действия РСХБ. Технически снизить долю просрочки банка возможно – например, реструктурировав такие кредиты, соглашается руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук: «Но я не вижу, как за такой короткий срок это сделать в реальности, – только на бумаге».

За счет увеличения кредитного портфеля сократить долю просроченной задолженности сложно. РСХБ в «Отчете об исполнении по итогам первого полугодия 2016 г. стратегии до 2020 г.» констатирует стагнацию спроса на кредиты. На 1 июля кредитный портфель РСХБ составлял 1,714 трлн руб., по плану должен варьироваться от 1,6 трлн до 1,75 трлн руб., в 2017 г. кредитный портфель должен вырасти до 1,77–1,96 трлн руб. (см. таблицу).

Прогресс налицо Дмитрий Патрушев, предправления РСХБ

«Работа с проблемными активами – эта тема для нас всегда на переднем плане. Мы создали за пять лет порядка 200 млрд руб. резервов и списали на такую сумму активов; качество портфеля улучшилось, тем не менее оно, наверное, хуже, чем в целом по банковскому рынку. Но положительная динамика присутствует».

на встрече с президентом Владимиром Путиным 2 июня 2016 г.

В самой программе для «поэтапного снижения уровня просроченной задолженности» и реструктуризации кредитов РСХБ предлагает себя докапитализировать. Предыдущий вариант стратегии, утвержденный в апреле, предусматривал 10 млрд руб. в 2016 г., еще 10 млрд в 2017 г., 19,5 млрд в 2018 г. и по 20 млрд в последующие два года. Однако уже в 2016 г. господдержка была сокращена до 8 млрд руб. «в процессе проведенной оптимизации расходов федерального бюджета». К тому же Минсельхоз согласно проекту программы развития сельского хозяйства до 2020 г. рассматривает возможность сокращения докапитализации РСХБ в 2017 г. с 10 млрд до 5 млрд руб.

В последние два года банку приходится привлекать капитал на долговом рынке, размещая бессрочные облигации и привлекая субординированные депозиты. В августе банк разместил бессрочные субординированные облигации на 10 млрд руб. (ставка первых 20 полугодовых купонов – 14,5%), а в среду закрыл еще одну сделку – на 5 млрд руб. «Возможности дальнейших размещений сильно ограничены рынком и высокой стоимостью привлечения. Ожидается, что ситуация принципиально не изменится в среднесрочной перспективе», – говорится в документе. Банк надеется на докапитализацию за счет государства, поскольку выполнение стратегии зависит от того, насколько он будет обеспечен «долгосрочными ресурсами на приемлемых условиях».

«Отсутствие дополнительных средств на пополнение капитала может замедлить признание проблем банком», – указывает Данилов. Сейчас, по оценке Moody’s, примерно половина проблемных кредитов РСХБ покрыта резервами, в среднем у российских банков этот показатель – около 70%.

Представитель РСХБ заявил, что не может комментировать не утвержденную наблюдательным советом программу, называя представленные в статье цифры «некорректными».