Потери страховщиков от урагана «Мэтью» составят до $8,8 млрд

Опасения, что убытки будут сопоставимы с убытками в 2005 г. от урагана «Катрина», не оправдались

Страховые выплаты за ущерб от урагана «Мэтью» в США составят от $2,2 млрд до $6,8 млрд, в странах Карибского бассейна – от $600 млн до $2 млрд, говорится в сообщении AIR Worldwide. Это гораздо меньше пессимистичного сценария, рассматривавшегося еще неделю назад, когда речь шла о $25–30 млрд (данные Reuters). Если бы сбылись худшие прогнозы, по убыткам страховщиков «Мэтью» вошел бы в первую тройку (см. таблицу).

Жертвами урагана стали более 800 человек на Гаити и более 30 человек в США. Тропический шторм, накрывший Барбадос 28 сентября, на следующий день превратился в ураган – пятый в Атлантическом океане с начала года. К 1 октября его скорость достигла 257 км/ч, и ему была присвоена 5-я категория. 4 октября «Мэтью», ослабев до 4-й категории, обрушился на Гаити и Кубу, отмечает AIR Worldwide, затем на Багамы. Когда «Мэтью» достиг побережья США, его сила снизилась до минимальной для урагана 1-й категории. Тем не менее от него пострадали пять штатов – Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и Виргиния. Он унес в океан лодки и автомобили, оставил многие здания без крыш и окон, разрушил дороги и пляжи, повредил линии электропередачи. 3 млн человек были эвакуированы.

Представители крупнейших перестраховочных компаний – Munich Re, Swiss Re и Hannover Re сказали Bloomberg, что пока слишком рано оценивать страховые выплаты за ущерб от урагана «Мэтью».

Kinetic Analysis, первоначально оценивавшая потенциальные выплаты страховщиков от урагана «Мэтью» в $25 млрд, понизила их до $4 млрд, сообщает Reuters. «Судя по нынешней траектории шторма и его силе, катастрофическое влияние урагана будет меньше, чем предполагалось еще сутки назад, поэтому мы начинаем покупать акции компаний, страхующих имущество и от несчастного случая, которые вчера были сильно распроданы», – сообщили клиентам аналитики JPMorgan.

Сезон ураганов в Атлантике приходится на июнь – сентябрь. Именно ураганы приносят страховщикам наибольшие убытки. Самым разорительным для них оказался ураган «Катрина» в 2005 г. По разным оценкам, страховые выплаты за ущерб от него составили $49–60,5 млрд.

Помимо страховщиков потери могут также понести держатели «облигаций катастроф», пишет WSJ. Инвесторы, среди которых много пенсионных фондов, потеряют средства, если страховщик, в пользу которого размещаются такие инструменты, выплатит возмещение свыше определенной суммы. $12 млрд таких бондов, или примерно половина рынка, покрывают риски, связанные со штормами у берегов Флориды (данные брокерской фирмы Aon Benfield). Со времен «Катрины» у берегов Флориды не было разрушительных ураганов, поэтому «Мэтью» «станет первой настоящей проверкой для рынков капитала с точки зрения финансирования облигаций катастроф», полагает профессор управления рисками Университета Южной Каролины Роберт Хартвиг.

Облигации катастроф стали популярным инструментом после кризиса 2008 г., поскольку на фоне низких ставок они приносят больший доход, чем даже мусорные бонды. В 2005 г., когда страховщики готовились платить за ущерб от «Катрины», в обращении было $5,5 млрд таких облигаций.