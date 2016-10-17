Wells Fargo открыл на четверть меньше розничных счетов в сентябре

В сентябре Wells Fargo открыл на 25% меньше розничных счетов и получил на 20% меньше заявок на кредитки, чем годом ранее

Первое общение с новым гендиректором банка аналитикам не понравилось: он не отвечал на их вопросы

В пятницу новый гендиректор Wells Fargo Тим Слоан, двумя днями ранее сменивший на этом посту Джона Стампфа, провел телеконференцию для аналитиков, чтобы обсудить результаты банка за III квартал. Скандал с липовыми счетами на финансовой деятельности Wells Fargo практически не сказался. За июль – сентябрь банк заработал $5,64 млрд чистой прибыли (-2,6%), или $1,03 на акцию, что лучше ожиданий аналитиков.

Всему свое время Тим Слоан, гендиректор Wells Fargo

«Мне жаль, если я разочаровал вас, но мы потратили 30 минут на обсуждение происходящего в банке, мы предоставили много информации. И знаете что? Если это не удовлетворяет вас, то мне очень жаль <...> на вашем месте я бы нервничал сильнее, если бы я вышел к вам с новым стратегическим планом развития Wells Fargo, будучи гендиректором 48 часов».

WSJ, FT, 14.10.2016

Но в сентябре в его отделениях было на 10% меньше посетителей, чем годом ранее, количество открытых счетов до востребования сократилось на 25%, обращений за кредитками – на 20%. Но «в целом клиентский трафик в отделениях и колл-центрах был на уровне, типичном для сентября», говорится в заявлении банка.

Скандал из-за 2 млн счетов, открытых банком без ведома клиентов в 2011–2015 гг., начался 8 сентября, когда стало известно, что Wells Fargo по мировому соглашению заплатит $185 млн. Банк выплатил $2,6 млн компенсации пострадавшим клиентам, уволил 5300 сотрудников, отменил планы продаж для розничного подразделения и пожертвовал гендиректором: Стампф обещал вернуть $41 млн бонусов и подал в отставку. Новый гендиректор – Слоан проработал в Wells Fargo 29 лет, был его президентом и операционным директором, но не был связан с розничным подразделением, в котором происходили нарушения.

«Очевидно, что что-то было неладно, и мы предпримем все необходимые шаги, чтобы это исправить», – заявил Слоан на своей первой телеконференции в должности гендиректора. Но аналитики ждали от общения с ним большего: Слоан, например, отказался обсуждать внутреннее расследование, которое проводит совет директоров Wells Fargo.

«Мы не можем задавать вопросы о внутреннем расследовании, о временных рамках нам не говорят, вопросы о том, кто, что и когда знал, тоже нельзя задавать, – сокрушается аналитик CLSA Майк Майо. – Мы не можем спрашивать, почему понадобилось так много времени, чтобы прекратить нарушения». Майо «несколько удручает», что руководство банка не знает, не ушли ли из него пострадавшие клиенты (цитата по Bloomberg).

«Инвесторы хотели получить в первую очередь ответы на вопросы, как из-за скандала увеличатся расходы банка и как он скажется на доходах», – возмущается аналитик UBS Бреннан Хокен.

«Менеджмент сам не понимает, каким станет розничное подразделение банка в будущем», – резюмирует аналитик KBW Брайан Кляйнханцл (цитата по FT). С начала года акции Wells Fargo подешевели на 18% – это худший результат для 24 крупнейших банков США, входящих в индекс KBW. До начала скандала Wells Fargo был крупнейшим по капитализации ($251,77 млрд) банком в мире. Сейчас он стоит $225,59 млрд.