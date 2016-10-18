Доходность облигаций банка «Пересвет», принадлежащего РПЦ, превысила 100%

Во вторник «Пересвет» ограничил выдачу вкладов физлицам до 100 000 руб. или $1 500, передал «Интерфакс»

Доходность облигаций банка «Пересвет» к 14.45 мск подскочила до 114% годовых, речь идет о выпуске на 2 млрд руб. с погашением в июне 2017 г. В течение дня доходность достигала 130% годовых – бумага снижалась в цене на 36% до 62% от номинала.

Доходность выпуска на 3 млрд руб. с погашением в сентябре 2017 г. находилась на уровне 91% годовых, по остальным выпускам уровень доходности колеблется от 1,91% до 86% годовых. Всего у «Пересвета» в обращении облигаций на 37,6 млрд руб.

Более 49% акций банка принадлежит Русской православной церкви (РПЦ), еще один акционер, имеющий значительное влияние на банк, – Торгово-промышленная палата (ТПП) с долей 24%. «Пересвет» занимает 41-е место по активам.

Во вторник «Пересвет» ограничил выдачу вкладов физлицам до 100 000 руб. или $1500, передал «Интерфакс» со ссылкой на колл-центр банка. «Из-за возникшего ажиотажа мы не можем удовлетворить все заявки», – сказала сотрудница банка. По ее словам, ограничение, возможно, будет снято на следующей неделе.

В пятницу телеканал «Дождь» рассказал об исчезновении предправления банка «Пересвет» Александра Швеца, после чего пресс-служба банка сообщила, что Швец находится на лечении, а обязанности предправления временно исполняет вице-президент Павел Панасенко.

Пресс-служба также указала, что связи между временным отсутствием Швеца и опубликованным ранее отчетом рейтингового агентства Fitch нет.

Ранее, 4 октября, Fitch подтвердило рейтинг банка на уровне В+, однако указало, что кредиты на 12 млрд руб. (около половины капитала) являются особенно высокорисковыми, поскольку выданы в основном структурам, не имеющим реальных активов, в то время как банк является единственным кредитором. Кредитный портфель банка на конец первого полугодия 2016 г. достигал 138 млрд руб.

«Ведомости» пока не располагают комментариями «Пересвета» и его акционеров.