«Фонтанка»: В банке «Пересвет» были деньги «Пулково»

ОАО «Аэропорт Пулково», которому принадлежит аэровокзальный комплекс, с начала года разместило в банке РПЦ «Пересвет» депозиты на 3,5 млрд руб., сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на данные сайта госзакупок. 18 октября стало известно, что банк ввел ограничение на выдачу вкладов физлиц. «Интерфакс» сообщил, что клиенты могут снять не более 100 000 руб. или $1500. В колл-центре ситуацию связали с возникшим ажиотажем: на прошлой неделе «Дождь» сообщил об исчезновении предправления банка Александра Швеца, в компании эту информацию опровергли: Швец болен и лечится.

«Пулково» размещает в «Пересвете» небольшие вклады в сумме 500-700 млн руб. на срок 181 день, сообщает «Фонтанка». По истечении этого срока аэропорт проводит новую закупку на размещение свободных денежных средств. Издание сообщает, что в октябре «Аэропорт Пулково» заключил с «Пересветом» очередной договор вклада на сумму 550 млн руб. Также в октябре «Пулково» провело еще одну закупку на сумму 850 млн руб., поставщиком по ней стал также банк «Пересвет», однако информации о договоре на сайте госзакупок пока нет.

Значительную долю клиентской базы «Пересвета» составляют организации, связанные с государством, указывало S&P в феврале 2016 г.: на госконтракты или контракты с крупными государственными организациями приходится около 25% кредитного портфеля, около 50% бизнеса банка сконцентрировано в Москве и Московской области.

В начале октября агентство Fitch сообщило по итогам изучения заемщиков банка, что «Пересвет» выдавал кредиты компаниям, не имеющим реальных активов, и что портфель таких кредитов в «Пересвете» уже сопоставим с половиной капитала банка.

Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат) контролирует 49,7% уставного капитала банка. Еще 24,4% банка принадлежит ЗАО «Экспоцентр», которое контролируется Торгово-промышленной палатой РФ. Швец владеет долей в 12,8%. Виктор Литвяков контролирует 4,98%, Лидия Макеева – 4,5%, Павел Панасенко через ООО «Внуково-инвест» – 1,7%.