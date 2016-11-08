Борьба ЦБ со схемным кредитованием может ударить по корпорациям

Регулятор может поднять резервы по кредитам на пополнение оборотных средств на срок от более года

С 1 января 2017 г. банкам придется создать существенные резервы по кредитам, выданным на пополнение оборотных средств на срок свыше года, – такие поправки в свое положение подготовил ЦБ. Согласно документу такие кредиты банки должны будут классифицировать не выше 3-й категории качества (сомнительные ссуды), по которым надо создавать резервы в 21–50%.

Предложенное изменение связано в том числе с использованием такого рода ссуд в схемных операциях, объясняет представитель ЦБ.

У большинства заемщиков нет большого собственного оборотного капитала – существенная часть сформирована за счет кредитов, говорится в замечаниях Ассоциации региональных банков «Россия». В портфелях банков много таких ссуд. «По мнению банков, классификация всех оборотных кредитов длительностью свыше года в 3-ю категорию приведет к излишнему формированию резервов», которое ухудшит финансовое состояние банков, пишет ассоциация.

Большинство ссуд на пополнение оборотных средств выдается в рамках кредитных линий со сроком 3–5 лет, говорит начальник департамента рисков банка из топ-100: фактически новые требования приведут к остановке овердрафтного кредитования. «Мы выдаем оборотные кредиты в среднем на срок до трех лет, на них приходится примерно половина корпоративного кредитного портфеля, портфель малого бизнеса почти полностью состоит из них. Создание резервов в размере 21% от транша здорово ударит по капиталу», – сказал финансовый директор банка из топ-20.

«Значительная часть таких кредитов была классифицирована в 1-ю категорию качества, и, если по формальным признакам она съедет в 3-ю, банкам придется серьезно доформировать резервы», – говорит зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов. Банки могут заложить это в стоимость кредитов, если не найдут какой-то инструмент, который позволит им выдавать более короткие кредиты, сохраняя у клиентов уверенность, что они смогут пользоваться деньгами длительно, заключает он.

Выход найдется Цель у ЦБ благая – борьба с техническими кредитами, большая часть которых приходится на пополнение оборотных средств, говорит член правления банка из топ-100, но обойти эти требования несложно: «Мы планируем выдавать кредиты до года. С клиентами можно будет договориться, что к концу года банк рефинансирует кредит».

Стоимость оборотных кредитов разнится в зависимости от компании, говорит финансовый директор банка из топ-20: «С крупными компаниями можно договориться, чтобы выданные средства оборачивались быстрее и банку не приходилось создавать резервы. Средний и малый бизнес в силу своего финансового положения вряд ли сможет пойти на такие уступки – значит, кредиты для него подорожают».

Пострадать могут заемщики с длительными производственными циклами, указывает «Россия»: судостроительные компании, производители крупного высокотехнологичного оборудования, сельскохозяйственные предприятия, а также малый и средний бизнес (МСБ). О том же говорит предправления «МСП банка» Дмитрий Голованов: «Это [повышение резервов] повлияет и на компании МСБ, обслуживающие эти предприятия, поскольку все в связке зависят от цикла той или иной организации».

«Под выполнение конкретных контрактов мы привлекаем кредиты на пополнение оборотных средств, их срок – обычно 2–3 года, так как авиастроительные проекты имеют длинный цикл», – говорит менеджер авиастроительного холдинга. Представители объединенных авиастроительной (ОАК) и судостроительной (ОСК) корпораций на запросы не ответили.

«Чистый оборотный капитал у нас большой, берем [кредиты] на 6–12 месяцев», – рассказывает гендиректор «Русагро» Максим Басов. Рост стоимости кредитов уменьшит прибыль, «но меньше брать не станем» – это все равно дешевле капитала.

«Это очень важный вопрос для отрасли. Значительная часть кредитного портфеля у нас сформирована на пополнение оборотного капитала со сроками погашения до трех лет», – говорит директор по финансам Архангельского целлюлозно-бумажного комбината Олег Губин. Кредит на один год не удовлетворяет потребностям комбината. «Например, мы ежегодно участвуем в финансировании зимней сплотки. Таким образом, начиная с ноября-декабря и заканчивая маем следующего года мы вынуждены выплачивать значительные суммы в качестве аванса лесозаготовительным предприятиям, которые по своей транспортной логистике могут доставлять сырье только в навигационный период. Это сырье заготавливается зимой и доставляется нам на плотах и баржами в течение июня – октября. Произведенная из этого сырья продукция реализуется с отсрочкой платежа. В итоге оказывается, что деньги за готовую продукцию мы получаем более чем через 12 месяцев с даты выплаты аванса за лесосырье», – рассказывает Губин. Он говорит, что меньше кредитов брать бы не стали – собственных оборотных средств у компании, как правило, не хватает. Если банки на 100% перенесут расходы по резервам на предприятие, затраты могут превысить 100 млн руб. в год, следует из его слов.

«На пополнение оборотных средств берем кредиты на 1–2 года», – говорит сотрудник крупного предприятия радиоэлектронной отрасли. При сокращении сроков кредита будут увеличиваться убытки и ухудшаться финансовое состояние предприятий, так как деньги нужны, а брать их больше неоткуда – все равно все пойдут кредитоваться даже на плохих условиях в надежде на последующую реструктуризацию долга, отмечает он.

В подготовке статьи участвовали Екатерина Бурлакова, Александр Воробьев, Павел Кантышев