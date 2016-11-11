Валютный долг крупнейших российских компаний почти не изменился несмотря на девальвацию

Просто занимают они теперь не за рубежом, а в российских банках, выяснило АКРА

Спустя почти два года после девальвации рубля валютный долг крупного российского бизнеса снизился совсем незначительно, следует из исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), с которым ознакомились «Ведомости». Эксперты проанализировали финансовые показатели 80 крупных компаний. За шесть месяцев 2016 г. их валютный долг составил $223 млрд, это на 2,5% ниже, чем в 2014 г., и на 10%, чем в 2013 г. (см. график на стр. 14).

Валютный долг всего корпоративного сектора менялся аналогично: с конца 2014 г. он снизился на 4% до $475 млрд. Из-за девальвации рубля доля валютного долга в портфеле крупных российских компаний выросла до 70% с 69% в 2014 г. и 63% в 2013 г.

В 2014–2015 гг., когда многие компании понесли убытки из-за значительной переоценки долга, были ожидания, что, по крайней мере, часть валютных заимствований будет постепенно конвертироваться в рубли, говорит автор исследования, замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Евгений Обыдов. Далеко не все заемщики имели так называемое натуральное хеджирование за счет валютной выручки, объясняет он. Более того, в 2014–2015 гг. были случаи, когда крупные заемщики конвертировали свой долг в рубли, добавляет Обыдов, приводя в пример ВТБ и Газпромбанк, которые в сентябре 2015 г. согласились конвертировать часть долларового долга «Мечела» в рубли и перенести сроки его погашения. Частично валютный долг замещали и нефтегазовые компании: например, «Газпром нефть» размещала рублевые бонды, напоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Среди валютных заемщиков лидируют экспортно-ориентированные отрасли, говорится в исследовании. Это закономерно: валютная структура долга должна соответствовать выручке компании, напоминает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. У нефтяников, химиков, а также металлургов и других горнодобывающих компаний валютный долг составляет 80% портфеля. Для сравнения: в транспортной и телекоммуникационной отраслях доля валютного долга – 56 и 38% соответственно, в остальных отраслях – не больше 10–15%.

Из-за санкций ЕС и США, которые закрыли ряду российских компаний и банков внешние рынки для долгосрочного валютного финансирования, изменилась структура валютного долга российских компаний, указывают эксперты АКРА.

Внешний корпоративный долг сократился на 12%, а банковское валютное кредитование выросло на 11%, в том числе за счет валютной ликвидности, которую предоставил ЦБ.

Естественно, банки выиграли от перехода к ним крупных заемщиков, говорит директор финансового департамента банка «Ак барс» Айрат Шарапов. Проблем с валютным финансированием нет – основным источником валютных ресурсов после 2014 г. стали депозиты физических лиц, объясняет он. У банков нет значительных внешних валютных обязательств, кроме того, банковский сектор накопил достаточный запас ликвидных активов в иностранной валюте, говорит начальник аналитического департамента «Нордеа банка» Дмитрий Феденков. Но даже если возникнут какие-то сложности с исполнением валютных обязательств, у Центробанка есть необходимые инструменты рефинансирования, добавляет он.

В декабре 2014 г. ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых, сейчас она снизилась до 10%. Крупный бизнес скачок почти не заметил: с 2013 г. средняя эффективная ставка по кредитному портфелю компаний в первом полугодии выросла всего на 1,8 п. п. до 8,7%, подсчитали аналитики АКРА.

Компаниям помогла структура портфеля: на конец 2013 г. 61% составляли обязательства с фиксированной ставкой, а доля краткосрочного долга по компаниям не превышала 21%. При этом недавнее снижение ключевой ставки ЦБ еще не отразилось на стоимости кредитования крупных компаний, это произойдет в 2017 г., указывают эксперты агентства.

Такая волатильность заставила банки переходить на кредиты с плавающей процентной ставкой, говорится в исследовании. Это позволяет хеджировать риски на случай падения ставок, сказала директор департамента коммерческой стратегии и маркетинга Росбанка Виктория Дьячкова. «Мы стараемся не брать на себя риски изменения процентных ставок и длинные деньги – [на срок] свыше года – выдаем по плавающей ставке», – подтверждает начальник управления корпоративного бизнеса банка «Глобэкс» Антон Кузьменко. По его словам, это удобно и клиентам.

Крупные компании, в свою очередь, стали меньше занимать на облигационном рынке, где доля займов с плавающей ставкой исторически невысока: в пределах 10%. В результате доля кредитов с плавающей ставкой в портфеле крупных компаний существенно выросла: если в конце 2012 г. она составляла 35%, то по итогам шести месяцев 2016 г. – уже 45%.

За последние годы долговая нагрузка крупного корпоративного бизнеса выросла: если в 2012 г. показатель общий долг/FFO до процентов и налогов составлял 1,5, то по итогам шести месяцев 2016 г. – уже 2,3. Впрочем, долговая нагрузка для большинства отраслей комфортна, оговариваются эксперты. Наименее закредитованы нефтегазовая и электроэнергетическая отрасли, телекоммуникации и розничная торговля, их уровень долга не превышает 2FFO до налогов и процентов. При этом большая часть долга крупных компаний по-прежнему долгосрочная, на краткосрочные займы приходится только 25% портфеля. Лучшее положение у химических и нефтегазовых компаний: доля их краткосрочного долга составляет 18%, заключают в АКРА.