Рынки

Инвесторы не отреагировали на задержание Алексея Улюкаева

Мировые новости оказались для них важнее, считает экономист
Инвесторы не отреагировали на задержание Алексея Улюкаева
Инвесторы не отреагировали на задержание Алексея Улюкаева
А. Гордеев / Ведомости

Котировки «Роснефти» спустя 20 минут после открытия торгов на Московской бирже потеряли меньше 1%. Инвесторы почти не отреагировали на новости о задержании Алексея Улюкаева якобы за вымогательство взятки у «Роснефти» за одобрение продажи ей пакета «Башнефти». Капитализация «Роснефти» остается на уровне 3,6 трлн руб., акции в разное время дешевели на 0,22–0,41%, а в начале даже незначительно дорожали (не больше чем на 0,5%). К 10.45 мск котировки «Роснефти» упали на 0,15% до 337,2 руб. за акцию. В понедельник к концу торгов акция компании стоила 336,4 руб. Обыкновенные акции «Башнефти» подешевели на 1,09% до 3442 руб., привилегированные – подорожали на 0,72% до 1395 руб.

Задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев

Рубль укрепился по отношению к евро и доллару на утренних торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи. Открылась биржа сделками по доллару в диапазоне 65,69–66,04 руб./$. К 11.00 мск рубль подорожал по отношению к доллару на 0,52 руб. до 65,5 руб./$. Евро при этом подешевел на 0,3 руб. до 70,6 руб./евро. Российские биржевые индексы утром также показывали положительную динамику: к 11.00 мск рублевый ММВБ вырос на 0,2% до 2024,5 пункта, долларовый РТС прибавил 1,44% и составлял 973,5 пункта.

«Сейчас происходит рост на всех развивающихся рынках, и Россия в этом плане не отстает», – говорит экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин, подчеркивая, что дорожает и сырье. Котировки январских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11.00 мск выросли приблизительно на 1,5% до $45,2 за баррель, цена поставки барреля WTI в декабре выросла почти на 1% и составляла $44,2 за баррель.

«Мир для нас оказался важнее, чем задержание Улюкаева – локальное событие по своим масштабам», – отмечает Кузьмин. «Реакция инвесторов была бы другой, если бы появились какие-то негативные новости о Министерстве финансов или Центробанке. Те факторы, которые заставляли инвесторов вкладываться в Россию, они сохранились», – подчеркивает он.

Владимир Путин знал, что министр экономики находится в разработке следствия
Путин был в курсе разработки Улюкаева
Президент и премьер-министр Медведев обсудили задержание министра

Ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

«Это очень серьезное обвинение, которое требует очень серьезных доказательств. В любом случае решить что-то может только суд», – сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Позднее он сказал журналистам, что не знает, могут ли быть пересмотрены результаты продажи акций «Башнефти» «Роснефти» в связи с задержанием Улюкаева. По словам Пескова, президенту было доложено в момент начала оперативной разработки, то есть он получал всю информацию» (цитаты по «Интерфаксу»).

Пакет акций «Башнефти» был приобретен в соответствии с российским законодательством на основе лучшего коммерческого предложения, сделанного банку-оператору, сказал «Ведомостям» представитель «Роснефти». Действия Следственного комитета компания не комментирует.

«Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» 12 октября почти за 330 млрд руб. Претендентов на актив было девять. Против допуска «Роснефти» к приватизации «Башнефти» открыто выступали чиновники правительства и Кремля, в том числе и Алексей Улюкаев. «Я считаю, что "Роснефть" фактически государственная компания, формально, конечно же, она принадлежит "Роснефтегазу", а не Росимуществу, но фактически это государственная компания. Значит, ее участие в приватизации нецелесообразно», – говорил Улюкаев 5 августа журналистам (цитата по «Интерфаксу»). В начале сентября, после того, как идею продажи пакета «Башнефти» «Роснефти» одобрил президент, Улюкаев подтвердил, что «Роснефть» юридически может участвовать в приватизации. Президент в интервью Bloomberg сказал, что продажа одной госкомпании другой выглядит странно, но это позиция правительства.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»

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10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г.
Максим Стулов / Ведомости
10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г.
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До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция)
Максим Стулов / Ведомости
До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция)
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Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т
Максим Стулов / Ведомости
Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т
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Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь
Максим Стулов / Ведомости
Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь
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В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений
Максим Стулов / Ведомости
В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений
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Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%
Максим Стулов / Ведомости
Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%
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Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла»
Максим Стулов / Ведомости
Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла»
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Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима»)
Максим Стулов / Ведомости
Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима»)
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В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки
Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки
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Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.)
М. Стулов / Ведомости
Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.)
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Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб.
Максим Стулов / Ведомости
Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб.
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«Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний
Максим Стулов / Ведомости
«Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний
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В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.)
Максим Стулов / Ведомости
В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.)
13/15
В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания
Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания
14/15
Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб.
Максим Стулов / Ведомости
Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб.
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