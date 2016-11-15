Инвесторы не отреагировали на задержание Алексея Улюкаева

Котировки «Роснефти» спустя 20 минут после открытия торгов на Московской бирже потеряли меньше 1%. Инвесторы почти не отреагировали на новости о задержании Алексея Улюкаева якобы за вымогательство взятки у «Роснефти» за одобрение продажи ей пакета «Башнефти». Капитализация «Роснефти» остается на уровне 3,6 трлн руб., акции в разное время дешевели на 0,22–0,41%, а в начале даже незначительно дорожали (не больше чем на 0,5%). К 10.45 мск котировки «Роснефти» упали на 0,15% до 337,2 руб. за акцию. В понедельник к концу торгов акция компании стоила 336,4 руб. Обыкновенные акции «Башнефти» подешевели на 1,09% до 3442 руб., привилегированные – подорожали на 0,72% до 1395 руб.

Рубль укрепился по отношению к евро и доллару на утренних торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи. Открылась биржа сделками по доллару в диапазоне 65,69–66,04 руб./$. К 11.00 мск рубль подорожал по отношению к доллару на 0,52 руб. до 65,5 руб./$. Евро при этом подешевел на 0,3 руб. до 70,6 руб./евро. Российские биржевые индексы утром также показывали положительную динамику: к 11.00 мск рублевый ММВБ вырос на 0,2% до 2024,5 пункта, долларовый РТС прибавил 1,44% и составлял 973,5 пункта.

«Сейчас происходит рост на всех развивающихся рынках, и Россия в этом плане не отстает», – говорит экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин, подчеркивая, что дорожает и сырье. Котировки январских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11.00 мск выросли приблизительно на 1,5% до $45,2 за баррель, цена поставки барреля WTI в декабре выросла почти на 1% и составляла $44,2 за баррель.

«Мир для нас оказался важнее, чем задержание Улюкаева – локальное событие по своим масштабам», – отмечает Кузьмин. «Реакция инвесторов была бы другой, если бы появились какие-то негативные новости о Министерстве финансов или Центробанке. Те факторы, которые заставляли инвесторов вкладываться в Россию, они сохранились», – подчеркивает он.

Ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

«Это очень серьезное обвинение, которое требует очень серьезных доказательств. В любом случае решить что-то может только суд», – сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Позднее он сказал журналистам, что не знает, могут ли быть пересмотрены результаты продажи акций «Башнефти» «Роснефти» в связи с задержанием Улюкаева. По словам Пескова, президенту было доложено в момент начала оперативной разработки, то есть он получал всю информацию» (цитаты по «Интерфаксу»).

Пакет акций «Башнефти» был приобретен в соответствии с российским законодательством на основе лучшего коммерческого предложения, сделанного банку-оператору, сказал «Ведомостям» представитель «Роснефти». Действия Следственного комитета компания не комментирует.

«Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» 12 октября почти за 330 млрд руб. Претендентов на актив было девять. Против допуска «Роснефти» к приватизации «Башнефти» открыто выступали чиновники правительства и Кремля, в том числе и Алексей Улюкаев. «Я считаю, что "Роснефть" фактически государственная компания, формально, конечно же, она принадлежит "Роснефтегазу", а не Росимуществу, но фактически это государственная компания. Значит, ее участие в приватизации нецелесообразно», – говорил Улюкаев 5 августа журналистам (цитата по «Интерфаксу»). В начале сентября, после того, как идею продажи пакета «Башнефти» «Роснефти» одобрил президент, Улюкаев подтвердил, что «Роснефть» юридически может участвовать в приватизации. Президент в интервью Bloomberg сказал, что продажа одной госкомпании другой выглядит странно, но это позиция правительства.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»