ЦБ отозвал лицензию у «дочки» Азиатско-Тихоокеанского банка

В пятницу Центробанк отозвал лицензию у «М2М прайвет банка» (155-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»).

М2М перестал проводить платежи в первой декаде ноября – банк получил предписание о досоздании резервов, это привело к ухудшению нормативов достаточности капитала, а несколько крупных клиентов решили забрать свои средства, что привело к проблемам с ликвидностью. Из последней доступной отчетности за октябрь следует, что капитал М2М рухнул с 4,1 млрд до 1,1 млрд руб., а нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 составили 0%. Норматив достаточности общего капитала Н1 рухнул до 3,7% при регуляторном минимуме 8%.

Среди формальных оснований для отзыва ЦБ перечислил неисполнение законов и нормативных актов, размещение средств в низкокачественные активы, недосозданные резервы и как результат – проблемы с платежеспособностью.

Основной акционер М2М – АТБ рассчитывал, что «дочка» быстро восстановит нормальную деятельность. Предполагалось, что М2М будет докапитализирован с помощью механизма bail-in – клиентам предложат приобрести акции банка за счет своих средств, размещенных в банке, рассказывал в ноябре представитель АТБ.

Однако помочь дочернему банку не дал регулятор: АТБ поддерживал М2М ликвидностью, но в октябре 2016 г. ЦБ ввел ограничения на предоставление таких кредитов М2М, «предотвратив дальнейшее расходование капитала и ликвидности АТБ», следует из сообщения регулятора.

Общий объем проблемных активов М2М составляет не менее 10 млрд руб. (около 47% активов банка), говорит представитель ЦБ, причем существенная часть этой суммы связана с «финансированием бизнеса бенефициаров банковской группы». В ходе дистанционного надзора регулятор выявил операции М2М с одним из конечных бенефициаров, направленные на вывод активов и ухудшение финансового состояния банка. «Соответствующие материалы направлены Банком России в Генпрокуратуру», – говорит он. С бенефициарами банковской группы многократно проводились совещания, на которых обсуждались вопросы оказания помощи М2М с целью восстановления ликвидности банка, в том числе погашения обязательств бенефициаров банковской группы перед банком, рассказывает представитель ЦБ, предлагаемые представителями банка меры не предусматривали реального оказания помощи собственниками.

Заинтересованный нумизмат В последние месяцы «М2М прайвет банк» опубликовал несколько сообщений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность Вдовина (детали не раскрывались), передал «Интерфакс». Одна из сделок с заинтересованностью, совершенная банком в последние месяцы (чья заинтересованность при этом возникала, не сообщалось), совершенно нетипична для кредитных организаций. В конце октября «М2М прайвет банк» согласился приобрести нумизматическую коллекцию за 2 млрд руб. За всю историю существования системы раскрытия информации это единственное сообщение такого рода, следует из данных базы «Интерфакса».

«Запрет на поддержку фондированием дочернего банка без установления плавного графика его снижения – это достаточно жесткий сценарий. Хотя именно это в случае развития событий в негативном ключе позволит сохранить большую конкурсную массу для кредиторов АТБ, нежели она была бы после выдачи новых невозвратных кредитов М2М», – говорит управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. Вероятно, регулятор опасался, что, продолжая поддерживать М2М ликвидностью, АТБ еще больше поставит под удар себя, и решил изолировать проблему там, где она более очевидна, размышляет аналитик Fitch Александр Данилов.

Тем не менее, несмотря на усилия регулятора, у АТБ остались средства в М2М: материнский банк держал в нем 6,5 млрд руб. (это подтвердил представитель АТБ. – «Ведомости»), или 63% основного капитала, указывало Fitch. По этой причине рейтинговое агентство снизило рейтинг АТБ до преддефолтного уровня CCC. Агентство RAEX («Эксперт РА») снизило рейтинг банка до В+, указав на рост рисков по кредитам М2М, по которым не создано резервов.

АТБ, как крупнейший кредитор, рассчитывает вернуть эти средства во время конкурсного производства, указал его представитель. По его словам, банк состоит «в активном диалоге с регулятором по вопросу досоздания резервов по кредитам, предоставленным М2М». Он уверяет, что акционеры поддерживают банк путем капитализации прибыли и в случае необходимости могут поучаствовать в увеличении его собственных средств.

По средствам, размещенным в рухнувшем банке, необходимо создавать 100%-ный резерв, причем в день отзыва лицензии, указывает Волков. Он говорит, что RAEX рассматривает вариант очередного снижения рейтинга АТБ, поскольку не имеет информации о том, что акционеры банка готовы его поддержать. «Пока что непонятно, предоставит ли ЦБ банку льготный режим по досозданию резервов, кроме того, непонятен и размер дыры в М2М, соответственно, невозможно сказать, сколько в итоге АТБ сможет вернуть денег», – заключает Данилов.

АТБ контролируют основатели золотодобывающей компании Petropavlovsk Андрей Вдовин, Питер Хамбро и сын Павла Масловского Алексей (59,1%). Вдовин был председателем совета директоров М2М, в него также входил первый зампред АТБ Вячеслав Андрюшкин. Связаться с Хамбро и Масловским не удалось.

Скорее всего, состав акционеров АТБ изменится, следует из комментариев ЦБ. В случае отзыва у банка лицензии деловая репутация членов совета директоров и руководителей кредитной организации признается неудовлетворительной (критерии деловой репутации применяются к акционерам с долей более 10%. – «Ведомости»), говорит представитель ЦБ. Если эти лица занимают должности в правлении других кредитных организаций или владеют большой долей, они должны должности покинуть, а доли сократить до уровня не выше 10%, следует из его слов. Под этот критерий из перечисленных акционеров попадает лишь Вдовин. Получить его комментарии относительно возможного снижения им своей доли в АТБ не удалось.