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Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: Счетная палата вышла на пенсии

Счетная палата в 2017 году проверит крупнейшие пенсионные фонды

Это первая подобная проверка за последние три года
Счетная палата вновь пришла к крупным пенсионным фондам
Счетная палата вновь пришла к крупным пенсионным фондам
Максим Стулов / Ведомости

В этом году Счетная палата проверит деятельность нескольких крупных пенсионных фондов (НПФ), работающих с накоплениями, сообщил «Ведомостям» представитель одной из отраслевых лоббистских организаций, а также контрагент НПФ. Представитель Счетной палаты рассказал, что проверки будут проводиться в семи пенсионных фондах. Аудиторы будут проверять половину из топ-10 игроков рынка пенсионных накоплений, в том числе в трех крупнейших по накоплениям и количеству клиентов по ОПС – НПФ Сбербанка (350,8 млрд руб. накоплений и 4,3 млн застрахованных лиц на III квартал 2016 г.), «Лукойл-гарант» (246,9 млрд руб. накоплений, 3,3 млн клиентов) и «Будущее» (241,1 млрд руб. накоплений, 2,7 млн клиентов), а также шестой и девятый по величине накоплений фонды – НПФ «Газфонд пенсионные накопления» (158,6 млрд руб. накоплений, 1,3 млн клиентов) и НПФ электроэнергетики (92,4 млрд руб., 1,1 млн клиентов). Впрочем, проверка ждет и более мелкие фонды – Национальный НПФ (17,4 млрд руб. накоплений, 308 146 застрахованных лиц) и НПФ «АвтоВАЗ» (220 млн руб. пенсионных накоплений, 2610 клиентов). «Проверки запланированы в рамках текущей деятельности Счетной палаты в целях предотвращения нарушений законодательства», – отметил он.

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