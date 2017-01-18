На вопрос, можно ли трактовать размещение баннера как подтверждение готовящейся сделки, представители банка и страховщика не ответили

Финансовая группа уверяет, что ее новый слоган не связан с переговорами о сделке

«Открытие» и «Росгосстрах» – поехали вместе», – призывает рекламный баннер на главной странице банка «Открытие». Аналогичный призыв с недавнего времени «всплывает» на экранах банкоматов «Открытия», с большим удивлением рассказывает сотрудник компании группы «Росгосстрах».

Куда именно «Открытие» и «Росгосстрах» планируют ехать вместе, их представители не уточняют. Ясно лишь, что поездка состоится в 2017 г. - именно такой срок обозначен на баннере.

Это всего лишь предновогодний имиджевый ход, уверяет директор по маркетингу банка «Открытие» Дмитрий Мельников: баннер дополнительно информирует клиентов о «многолетнем партнерстве» банка и страховщика в сфере продаж.

«Размещение баннера с новогодней тематикой и обращением к нашим общим клиентам - это предновогодняя имиджевая акция», - подтверждает представитель «Росгосстраха»: ее цель - напомнить клиентам о том, что банк и страховщик являются давними стратегическими партнерами, благодаря чему клиенты имеют доступ к более широкому ассортименту финансовых продуктов.

Перед Новым годом, в декабре, несколько банкиров и страховщиков рассказали «Ведомостям», что основной владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с лета 2016 г. ведет переговоры о передаче контроля над компанией «Открытию» в обмен на миноритарную долю в капитале группы. У партнеров есть идея сделать крупнейшую частную финансовую группу в России с активами в 4–5 трлн руб. и клиентской базой в 55 млн человек, по плану объединение займет весь 2017 г. Хачатуров должен получить в объединенной структуре миноритарный пакет, его размер будет зависеть от финансового состояния компании.

Пока обсуждается присоединение к «Открытию» страховщика и подконтрольного ему РГС-банка, уточнял ранее человек, знакомый с обеими сторонами переговоров. В сделку также войдет НПФ «Росгосстраха», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, а вот медицинский страховщик группы - «РГС-медицина» - к «Открытию» не присоединится. Судьба еще одной «дочки» страховой группы - «Росгосстрах Жизни» - пока неясна, в конце прошлого года она была переведена под контроль друга и давнего партнера Хачатурова — Алхаса Сангулии.

На вопрос, можно ли трактовать размещение баннера как подтверждение готовящейся сделки, представители банка и страховщика не ответили.

«Открытие» и «Росгосстрах» - давние партнеры по многим проектам, рассказывает Мельников, - например, банк давно продает страховые продукты «Росгосстраха» своим клиентам: «В течение более шести лет реализуется проект, в рамках которого ипотечным заемщикам «Открытия» предлагаются страховые продукты «Росгосстраха». Развитием сотрудничества стало предложение продуктов «Рогосстраха» по инвестиционному и накопительному страхованию жизни».

Почему именно этот партнер «Открытия» оказался «в фаворе», представители обеих компаний не уточняют. Помимо «Росгосстраха» «Открытие» продает продукты многих других страховщиков — «Альфастрахования», «Ингосстраха», «Ресо-гарантии» и т. д.

Других страховых партнеров «Открытия» реклама их конкурента не заинтересовала. «Альфастрахование» сотрудничает с крупнейшими и надежнейшими банками страны, в том числе — с «Открытием», говорит представитель страховщика, а об эффективности данной рекламы судить пока сложно: «Очень интересно было бы изучить статистику Google Analytics сайта «Открытие» и узнать, какое количество клиентов «прокручивают» его ниже второй страницы». «Мы работаем со многими банками, и данный рекламный ход нам нисколько не интересен», - замечает представитель «Ресо-гарантии».