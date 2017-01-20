Банки просят поблажек при переводе бюджетников на карты «Мир»

Национальная система платежных карт контролирует все операции с картами в стране
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / Ведомости
Принятие законопроекта о карте «Мир», по мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ограничит конкуренцию и ущемит права граждан, рассказала замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Законопроект, обязывающий с 1 января 2018 г. зачислять бюджетные средства (пенсии, зарплаты, пособия) на карту «Мир» и запрещающий оборот по счетам бюджетников с использованием других карт, внесен в Думу 22 декабря. По словам Беляевой, ФАС направляла свое заключение в Банк России.