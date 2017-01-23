ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Банк России с 23 января отозвал лицензии у трех кредитных организаций, следует из информации на сайте регулятора. В частности, лицензии лишились банк «Новация», Тальменка-банк и «Сириус».

«Новация»

Решение об отзыве лицензии у банка «Новация» (г. Майкоп) принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. По данным регулятора, АКБ «Новация» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Также в связи с потерей ликвидности банк несвоевременно исполнял обязательств перед кредиторами, а его руководство и собственники не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2017 г. он занимал 416-е место в банковской системе Российской Федерации.

«Сириус»

Сибирский банк «Сириус» (г. Омск) лишился лицензии за неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также неоднократные нарушения в течение года требований ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества «Сириус» существенно недооценивал принятые в связи с этим риски, отмечает ЦБ. В результате исполнения требований о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов сибирский банк «Сириус» на 1 января 2017 г. занимал 527-е место в российской банковской системе.

Тальменка-банк

У Тальменка-банка (г. Барнаул) отозвана лицензия за неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократные нарушение в течение года требований, предусмотренных статьями «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также значение нормативов достаточности капитала ниже 2%, снижение размера капитала ниже минимального значения.

«Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)», – сообщает регулятор. Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а также порядка идентификации своих клиентов.

Руководство и собственники Тальменка-банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Тальменка-банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 января 2017 г. занимал 425-е место в банковской системе России.