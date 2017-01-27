Банки
Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Центробанк оценит своих сотрудников

ЦБ оценит профпригодность своих сотрудников

Аттестация начнется с надзорного блока и других реформируемых департаментов
Результаты аттестации будут учитываться при кадровых решениях
Результаты аттестации будут учитываться при кадровых решениях
Артем Коротаев / ТАСС

ЦБ решил проверить своих сотрудников на профпригодность, рассказали «Ведомостям» два финансиста, знающих это от работников регулятора. Проверка предстоит и надзорному блоку, говорят они: тестирование предстоит проверяющим банки, их кураторам и уполномоченным представителям регулятора. «Есть понимание, что некоторые после переаттестации могут не остаться работать в ЦБ», – сказал один из собеседников «Ведомостей.

«Банк России внедряет различные технологии оценки персонала, результаты применения которых позволяют актуализировать программы обучения и развития сотрудников, а также используются в качестве дополнительной информации при принятии кадровых решений, – сообщил представитель ЦБ. – Оценка различных категорий сотрудников проводится как в центральном аппарате ЦБ, так и в территориальных учреждениях <...> как в дистанционной, так и в очной формах, в том числе в формате тестирований, направленных на оценку знаний предметной области и выявление приоритетных для конкретного сотрудника направлений развития профессиональных компетенций».

С 2017 года квалификацию работников будут оценивать независимые центры
Чем полезен новый инструмент сотрудникам и работодателям

В ЦБ работает 51 542 рядовых сотрудника, 1830 высокооплачиваемых специалистов и руководителей, 147 руководителей подразделений, начальников главных управлений и управляющих отделениями.

В приоритете – департаменты из направлений, где идут реформы, заключает представитель ЦБ.

Это, в частности, банковский надзор. Ему необходимы глубокая перестройка и обновление всей системы, признала осенью 2016 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, объявляя о кадровых перестановках в руководстве ЦБ.

Чиновники снова задумались об ограничении оборота наличных

Новый куратор надзорного блока, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в ноябре говорил «Ведомостям», что в идеале сотрудники ЦБ должны знать все о топ-менеджерах и собственниках банков – это помогает моделировать поведение людей в сложных ситуациях: так называемый поведенческий надзор. Людей необходимо этим навыкам обучать, сказал он: «Требуется другой уровень кропотливости и дотошности, другой уровень профессиональной подготовки сотрудников». Для этого надо работать с действующим штатом и искать новых специалистов на рынке, признавал первый зампред.

Не сработало

В конце прошлого года ЦБ ввел временные администрации и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банки «Пересвет» и Татфондбанк. Оба участники госпрограммы по докапитализации банков через ОФЗ, а значит, перед получением средств проходили проверку ЦБ. Случай с «Пересветом» стал полной неожиданностью для регулятора, рассказывал человек, близкий к ЦБ. «Мы бы очень хотели лучше понимать суть происходящего в каждой кредитной организации», – говорил «Ведомостям» Тулин, замечая, что у регулятора пока ограниченная способность предотвращать банковские крахи или хотя бы задолго их прогнозировать.

Банкиры работой сотрудников ЦБ не очень довольны. В банковском сообществе накопилось недовольство квалификацией проверяющих – часто банкиры знают особенности регулирования лучше их, сетует топ-менеджер банка, отвечающий за связи с органами власти. «По моим ощущениям, 2/3 сотрудников [ЦБ] некомпетентны. Проверяющие не понимают суть вопросов, которые сами задают. Иногда приходят запросы от регулятора, в которых он путает даты: просит, например, изменения по балансу на дату, которая еще не наступила», – отмечает другой финансист. Не редкость, когда сотрудник ЦБ плохо знает его нормативные акты, неверно ими оперирует – это говорит об уровне квалификации, заключает собеседник «Ведомостей».

В последнее время квалификация даже рядовых сотрудников ЦБ, работающих на местах, существенно выросла, отмечает зампред правления банка из топ-10: «Регулятор стал более активно нанимать людей из банков, которые понимают, чем занимаются». Не исключено, что ЦБ хочет почистить свои ряды, рассуждает он: за последние годы банков стало намного меньше, возможно, регулятору просто не нужно столько сотрудников.

Как выбить миллион из работодателя при увольнении

Без регулярной оценки управлять качеством персонала невозможно, считает управляющий партнер «Экопси консалтинга» Павел Безручко, в идеале проводить ее надо не от случая к случаю: хорошо организованная оценка персонала, по итогам которой учитываются все важные качества сотрудника, – это очень значимый шаг со стороны работодателя.

«Вопрос целей и задач, которые ставит перед собой структура, которая хочет провести оценку», – говорит консультант Hay Group Ольга Целер. Это огромная работа, указывает она, и если речь идет о трансформации, изменениях и о том, что нужны люди с новыми качествами и компетенциями, то по итогам оценки можно понять, какие сотрудники нужны для достижения этих целей.

Сотрудники налоговых органов проходят аттестацию ежегодно, отмечает один из них. По закону о госслужбе аттестация служащих должна проводиться раз в три года, и руководящего звена, а также их советников она не касается. Работа служащих ЦБ этим законом не регулируется.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике