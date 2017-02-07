Сбербанк заработал в январе почти 58 млрд рублей

Сбербанк в январе 2017 г. заработал 57,9 млрд руб., что вдвое выше январского результата 2016 г. Основная причина – более скромный рост резервов: 20 млрд против более чем 60 млрд руб. в январе 2016 г., как следует из комментариев банка, на объем созданных резервов оказали влияние ослабление рубля и рост кредитного портфеля.

В начале 2017 г. с кредитами у Сбербанка все гораздо скромнее – корпоративный кредитный портфель уменьшился на 1,1% до 11,2 трлн руб., розничный – на 0,1% до 4,334 млрд руб., следует из отчетности. В январе банк выдал компаниям более 450 млрд руб., однако портфель сократился из-за большего объема погашений кредитов.

Чистый процентный и комиссионный доходы не показали впечатляющего роста, прибавив за год 12,5 и 16,2% соответственно. На чистый процентный доход оказало влияние снижение процентных ставок по привлеченным вкладам и средствам компаний.

Причем вклады сократились на 89 млрд руб., что составило менее 1%, – до 11,4 трлн руб. Таким образом, вкладчики забрали из банка фактически лишь четверть средств, размещенных в декабре. В декабре средства физлиц увеличились на 348 млрд руб. Сезонный январский отток вкладов в реальном выражении был минимальным за последние несколько лет, говорится в комментариях к отчетности.