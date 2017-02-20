ЦБ решил санировать «Пересвет»

В «Пересвете» зависли средства крупных госкомпаний, а также Русской православной церкви, которая является одним из акционеров банка

Комитет банковского надзора утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в предупреждении банкротства банка «Пересвет», следует из приказа ЦБ.

Регулятор решил с 20 февраля возложить на АСВ функции временной администрации по управлению банком «Пересвет», говорится в материалах ЦБ. Банк России в своем приказе указал основания для такого решения — это подпункт 6 пункта 1 статьи 189.26, где говорится о том, что функции временной администрации могут быть возложены на АСВ в случае утверждения плана участия агентства в санации банка. До сих пор официальных заявлений о том, принято ли решение о санации «Пересвета», не было.

В «Пересвете» зависли средства крупных госкомпаний, а также Русской православной церкви, которая является одним из акционеров банка. В течение последних месяцев обсуждался вариант спасения банка за счет средств кредиторов.

Спасти «Пересвет» просили руководители крупных кредиторов банка – «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленной палаты (владеет 24,4% акций банка). В декабре 2016 г. они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что кредиторы готовы поддержать банк.

В начале февраля совет директоров банка «Пересвет» утвердил выпуск 15-летних облигаций на 125 млрд руб. со ставкой 0,51% годовых, предполагается, что эти бонды купят крупнейшие кредиторы «Пересвета», у которых в банке зависло больше 500 млн руб., говорил человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Таких около 30, их требования фактически будут конвертированы в капитал банка (bail-in).

До 17 марта АСВ будет собирать от кредиторов заявки на конвертацию их средств в капитал, говорит один из кредиторов «Пересвета», участвующий в переговорах о спасении банка. Пока неизвестно, наберется ли нужная сумма, кроме того, есть и технические вопросы по конвертации, которые предстоит решить, осторожен он. Если же достаточное количество средств будет собрано, то ЦБ добавит некоторую сумму от себя и санация начнется, говорит кредитор. По его словам, санатором банка станет дочерний банк «Роснефти» - ВБРР.

ЦБ ввел временную администрацию из сотрудников Банка России в «Пересвет» 21 октября 2016 г., тогда же регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца, спустя это время он был продлен на столько же.