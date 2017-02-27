Рынки
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: $100 млрд на советы мартышек

Инвесторы зря потратили $100 млрд на советы консультантов, утверждает Уоррен Баффетт

Он готовится праздновать победу в пари с хедж-фондами на $1 млн
Между управляющими и мартышками есть разница, считает Баффетт: к мартышке не выстроится очередь за инвестиционными советами
Между управляющими и мартышками есть разница, считает Баффетт: к мартышке не выстроится очередь за инвестиционными советами
Zsolt Czegledi / MTI / AP

«Если 1000 управляющих в начале года выступят с рыночным прогнозом, то очень вероятно, что хотя бы один прогноз окажется верным для последующих девяти лет, но, конечно, и 1000 мартышек с тем же успехом дадут прогноз, кажущийся премудрым», – говорится в письме Баффетта к акционерам Berkshire Hathaway, опубликованном 25 февраля. Но между управляющими и мартышками есть разница, продолжает Баффетт: к мартышке не выстроится очередь за инвестиционными советами.

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