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Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Реестр невыданной ипотеки

Банки жалуются на проблемы с выдачей ипотеки

Объединение кадастра недвижимости и реестра прав на нее затруднило банкам доступ к данным о квартирах
Объединение кадастра недвижимости и реестра прав на нее затруднило банкам доступ к данным о квартирах и создало проблемы с выдачей ипотеки
Объединение кадастра недвижимости и реестра прав на нее затруднило банкам доступ к данным о квартирах и создало проблемы с выдачей ипотеки
Е. Разумный / Ведомости

Из-за проблем с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН) банкам стало сложнее выдавать ипотеку, говорится в письме Ассоциации российских банков (АРБ) руководителю Росреестра Виктории Абрамченко. С 2017 г. Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости объединены в ЕГРН. Но предоставление сведений из него в форме выписок, содержащих информацию об объектах недвижимости, Росреестр не реализовал, говорится в письме, в связи с чем банкам трудно оформлять ипотечные сделки.

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При оформлении ипотеки банки проверяют права на недвижимость и не находится ли она в залоге, пишет АРБ. Выписки, которые банки получают, не содержат существенной информации для проведения экспертизы по вопросам правопритязаний, арестов, заявленных в судебном порядке прав требований, наличия возражений в отношении зарегистрированного права и проч., перечисляет ассоциация.

С 2015 г. банки могли в режиме онлайн получать полноценную выписку с информацией о собственниках и обременениях, но с января старые ключи доступа не работают, говорит директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахоленко: «Сейчас на сайте мы можем посмотреть только общедоступные сведения или заказать полноценную выписку за деньги, как и физлица, со сроком изготовления до пяти дней». Кроме того, теперь часто не сходятся данные по адресу, площади в документах, предоставленных клиентами, и на сайте Росреестра, продолжает он.

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Проблема есть, говорит Владимир Шмаков, директор департамента правового сопровождения недвижимости группы ПСН. Раньше электронные выписки можно было получить в течение дня, теперь ждать приходится дольше, продолжает он: «Скорость оформления прав и регистрации сделок снизилась. Многие не укладываются в нормативные сроки <...> Приходится проходить процедуру заново».

Существует проблема с получением выписок из ЕГРН, говорит Анастасия Якупова, замначальника управления ипотечного кредитования Бинбанка: он применяет аккредитивную форму расчетов, которая является гарантией как для банка, так и для покупателя в том, что сделка и залог будут зарегистрированы.

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«Ситуация постепенно нормализуется, выписки стали выдавать, но сроки все равно затягиваются», – отмечает начальник управления ипотечного кредитования МКБ Ирина Простакова. На рынок это мало повлияло, уверяет она: в начале года сделок с недвижимостью традиционно не очень много (см. график).

Сбербанк самостоятельно получает выписки из ЕГРН, а сделки по ипотеке проходят в штатном режиме, говорит его представитель. В январе – феврале были задержки, в середине февраля все неполадки были устранены и сейчас все выписки предоставляются вовремя и корректно, рассказывает представитель «СМП банка». В период перебоев кредиты предоставлялись только по факту государственной регистрации перехода прав и возникновения залога в пользу банка, указывает он.

В январе – феврале Росреестр поэтапно вводил сервисы, позволяющие получать услуги на сайте службы, говорит его представитель. В течение ближайших двух дней Росреестр планирует открыть на сайте доступ к государственной информационной системе ведения ЕГРН, который позволит получать сведения даже быстрее, чем предусмотрено законом, при этом старые ключи доступа к сервисам будут действительны и при работе с объединенным информационным ресурсом, обещает он.

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