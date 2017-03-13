ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

Банк России с 13 марта отозвал лицензию у московских АО «Торговый городской банк» (ТГБ) и «Банк "Экономический союз». По данным отчетности, на 1 февраля по величине активов ТГБ занимал 231-е место в банковской системе страны, «Экономический союз» – 367-е. Организации являются участниками системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже заявило о наступлении страхового случая и пообещало начать выплаты компенсаций вкладчикам не позднее 27 марта и отобрать для этого банки-агенты не позднее 17 марта.

За последние несколько лет ЦБ сократил число банков в России с 900 примерно до 570, напоминал 6 марта Reuters. Вывести с рынка «потемкинские банки» регулятор рассчитывает к 2019 г. Такими темпами к тому моменту в стране он оставит около 400 банков, хотя у него нет количественного ориентира, отмечало агентство.

Торговый городской банк

Среди оснований для отзыва лицензии у ТГБ пресс-служба ЦБ называет нарушения требований закона о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма и наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

ТГБ проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, сообщает регулятор. «Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), – говорится в сообщении на сайте ЦБ. – Кроме того, кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. При этом банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю». Руководство и собственники банка не сумели нормализовать его работу. В этой ситуации ЦБ принял решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг.

С 24 февраля магазины перестали принимать для оплаты покупок дебетовую карту Торгового городского банка, сообщал ранее «Прайм» со ссылкой на одного из клиентов. В колл-центре банка тогда сослались на технические проблемы и отсутствие собственного процессингового центра. 27 февраля в колл-центре «Прайму» сообщили, что ТГБ не обслуживает карты клиентов из-за проблем с процессингом и у банка сложности с возвратом вкладов из-за проблем с инкассацией. На специализированных форумах клиенты Торгового городского банка жаловались, что из-за проблем с инкассацией и отсутствия денег в кассах организация примерно с 20 февраля не возвращает деньги по вкладам, срок которых подходит к концу. Заказавшие деньги за неделю вкладчики утверждали, что не могли их получить. Деньги, отправленные со вкладов межбанковским переводом, тоже не доходили до других кредитных организаций.

28 февраля «Прайм» и «Банки.ру» со ссылкой на источники сообщили об отключении ТГБ от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) ЦБ. Речь шла о частичном отключении от БЭСП, уточнял источник на банковском рынке портала «Банки.ру».

В начале марта Торговый городской банк ввел ограничения на открытие счетов и привлечение во вклады денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщали «Банки.ру».

Банк «Экономический союз»

При неудовлетворительном качестве активов банк «Экономический союз» неадекватно оценивал принятые риски, объясняет пресс-служба ЦБ. Из-за низкого качества активов банк не выполнял вовремя обязательства перед кредиторами. Также организация проводила транзитные операции и сомнительные операции по выводу средств за рубеж, замечает регулятор. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

22 февраля «Прайм» и «Банки.ру» со ссылкой на источники в банковских кругах сообщили, что «Экономический союз» отключен от системы ЦБ «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Один клиент банка на специализированном форуме написал, что 20 февраля обратился в «Экономический союз», чтобы заказать на 22 февраля средства со вклада, срок действия которого подходит к концу, но получил отказ. Сотрудники банка, по его словам, сказали, что «денег нет и не будет». Порталу «Банки.ру» представитель банка заявил, что ограничение на участие в расчетах системы БЭСП частичное и действует только с 21 февраля.

«В банке были задержки платежей, это началось в конце декабря и продолжалось до конца января. Потом на небольшой период ситуация изменилась в лучшую сторону. Нам удалось перевести деньги в другой банк и закрыть свой счет», – рассказал в феврале «Банкам.ру» руководитель компании, которая ранее пользовалась услугами «Экономического союза». «Нам говорили, что банк ждет поступления бюджетных средств, и просили не поднимать шум», – сказал еще один клиент.

7 марта «Банки.ру» со ссылкой на пользователей портала сообщил, что «Экономический союз» приостановил операции и прекратил выдавать вклады, а также выплачивать проценты по ним. В колл-центре порталу сказали. чтоб банк «фактически ждет отзыва лицензии», финансовая ситуация «совсем плохая», а на сайте появилось объявление, что многоканальный номер банка не работает из-за работ «на телефонном узле провайдера».