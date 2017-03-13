Еще один банк Татарстана столкнулся с трудностями

Казанский банк «Спурт» ограничил выдачу средств физлицам, сообщил «Ведомостям» сотрудник колл-центра банка. «Не более 50 000 руб. в сутки как в отделениях банка, так и в банкоматах. Когда ограничение будет снято – неизвестно», – сказал он.

На вопрос о причинах введения ограничений он ответить не смог. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в «Спурте» передало, что банк ввел ограничение из-за подозрений о том, что на него идет информационная атака. «Да, мы ограничили снятие наличных с пластиковых карт на один день. У нас сейчас идет информационная атака на "Спурт банк", мы готовим официальный комментарий по этому поводу», – сказал источник агентства. К 13.20 мск на сайте банка официального сообщения не появилось.

Портал «Реальное время» передал, что клиенты «Спурта» массово снимают средства со своих счетов. Корреспондент «Реального времени», побывав в отделении кредитной организации на Спартаковской, 2, сообщил, что банк откладывает сегодняшние заявки на среду. На подходе к кассам и банкоматам образовались большие очереди, в отделении находится около 30 человек, все они снимают деньги, пишет издание.

«Спурт» – средний российский банк, занимающий 143-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 2016 г. Банк зарегистрирован в Татарстане. Он привлекает в большей степени средства населения и размещает их в основном в кредиты компаниям. Так, на 1 февраля этого года банк привлек 11,78 мдрд руб. средств населения, а от компаний – всего 3,96 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель при этом у банка составляет 12,9 млрд руб., а розничный – 1,79 млрд руб.

На 1 февраля нормативы ликвидности банк не нарушал, хотя значение норматива текущей ликвидности Н3 вряд ли можно назвать высоким – 62,72% при минимуме 50%. На конец прошлого года основными акционерами «Спурта» являлись его предправления Евгения Даутова (30%), Европейский банк реконструкции и развития (28,25%), Владимир Бусыгин (14%), «Нижнекамскнефтехим» (5%), Газпромбанк (3%).

В начале марта ЦБ отозвал лицензии у двух татарстанских банков – Татфондбанка и Интехбанка. По данным ЦБ, дыра в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 г. составила 96,7 млрд руб. Обязательства Интехбанка превысили его активы на 14 млрд руб. Вопрос санации этих двух банков рассматривался с декабря прошлого года, когда регулятор ввел в них временную администрацию. Однако ЦБ решил, что спасти банки на разумных экономических основаниях невозможно – Республика Татарстан не нашла денег на поддержку подконтрольного ей Татфондбанка.

После отзыва лицензии у Татфондбанка и Интехбанка зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что ситуация в банковской системе Татарстана контролируемая: «Мы анализировали информационные атаки на опорный банк республики [«Ак барс»] и понимаем, что это скорее всего было проявлением недобросовестной конкуренции».