Азиатско-Тихоокеанский банк заменит председателя правления

Совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) досрочно прекратил полномочия предправления Андрея Новикова, возглавлявшего банк с апреля 2016 г., следует из материалов банка. Исполняющим обязанности предправления назначен Дмитрий Макаров, который ранее был заместителем Новикова.

Кроме того, совет директоров прекратил полномочия первого зампреда правления АТБ Вячеслава Андрюшкина, входившего в совет директоров «М2М Прайвет банка» («дочки» АТБ), у которого в декабре 2016 г. ЦБ отозвал лицензию. В день отзыва лицензии у М2М пресс-служба ЦБ сообщала, что в случае отзыва деловая репутация членов совета директоров и руководителей банка признается неудовлетворительной (критерии деловой репутации применяются и к акционерам с долей более 10%. – «Ведомости»). Если эти лица занимают должности в правлении других банков или владеют большой долей, они должны оставить эти посты, а доли сократить до уровня не выше 10%.

Так, в начале марта совет директоров АТБ покинул совладелец банка Андрей Вдовин, возглавлявший совет директоров М2М. Однако до сих пор через «ППФИН регион» он контролирует около 23% АТБ. Новым председателем совета директоров АТБ в пятницу был избран первый вице-президент АТБ и бывший первый вице-президент М2М Ринат Досмухамедов.