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Азиатско-Тихоокеанский банк заменит председателя правления

Также АТБ избрал нового главу совета директоров
Совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) досрочно прекратил полномочия предправления Андрея Новикова, возглавлявшего банк с апреля 2016 г.
Совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) досрочно прекратил полномочия предправления Андрея Новикова, возглавлявшего банк с апреля 2016 г.
С. Портер / Ведомости

Совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) досрочно прекратил полномочия предправления Андрея Новикова, возглавлявшего банк с апреля 2016 г., следует из материалов банка. Исполняющим обязанности предправления назначен Дмитрий Макаров, который ранее был заместителем Новикова.

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Кроме того, совет директоров прекратил полномочия первого зампреда правления АТБ Вячеслава Андрюшкина, входившего в совет директоров «М2М Прайвет банка» («дочки» АТБ), у которого в декабре 2016 г. ЦБ отозвал лицензию. В день отзыва лицензии у М2М пресс-служба ЦБ сообщала, что в случае отзыва деловая репутация членов совета директоров и руководителей банка признается неудовлетворительной (критерии деловой репутации применяются и к акционерам с долей более 10%. – «Ведомости»). Если эти лица занимают должности в правлении других банков или владеют большой долей, они должны оставить эти посты, а доли сократить до уровня не выше 10%.

Так, в начале марта совет директоров АТБ покинул совладелец банка Андрей Вдовин, возглавлявший совет директоров М2М. Однако до сих пор через «ППФИН регион» он контролирует около 23% АТБ. Новым председателем совета директоров АТБ в пятницу был избран первый вице-президент АТБ и бывший первый вице-президент М2М Ринат Досмухамедов.

Андрей Вдовин покидает совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка
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