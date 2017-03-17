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ЦБ: «Спурт» справится сам

Банк до сих пор не снял ограничения по выдаче наличных
«Спурт» собирается справиться с возникшими сложностями самостоятельно
«Спурт» собирается справиться с возникшими сложностями самостоятельно
Александров Василий / PhotoXPress

Казанский банк «Спурт» собирается справиться с возникшими сложностями самостоятельно, заявил в пятницу, 17 марта, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. «Руководство банка уверено в том, что они справляются с ситуацией своими силами. Пока, если бы они могли получить рефинансирование в Центральном банке или же переуступить свои активы на рынке, они предпочитают переуступать активы, так им выгоднее», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, регулятор «полностью в курсе» ситуации, сложившейся в банке «Спурт». «Мы встречались, я лично встречался с его руководителем, который приезжал в Москву», – заявил Тулин.

Кредитная организация начала испытывать проблемы с ликвидностью после отзыва в начале марта лицензий у также действующих в Татарстане Татфондбанка и Интехбанка. «Спурт» потерял несколько миллиардов рублей из-за паники клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве у банка лицензии, заявила предправления и крупнейший акционер банка (30%) Евгения Даутова: «Суммы, которые выносились из касс банка, были астрономические». Отток средств составлял до 400 млн руб. в день, тогда как до этого в среднем за день клиенты снимали 20–50 млн руб., пояснила Даутова.

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В понедельник банк ввел ограничения на выдачу наличных. В пятницу они сохранялись, рассказал оператор колл-центра. Физические лица могут снять со счетов не более 50 000 руб. Юридические лица – до 100 000 руб. (при предварительном – за один день – заказе средств). С четверга банк проводит только налоговые и зарплатные платежи. До этого все платежи проводились, хотя и с задержкой, рассказывал ранее сотрудник колл-центра. В пятницу оператор заявил, что «в ближайшее время ожидается улучшение ситуации» и ограничения будут сняты. «На следующей неделе», – уточнил он, отказавшись назвать более точные сроки. На сайте банка отсутствует информация об ограничениях на снятие средств.

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В понедельник Даутова говорила, что ликвидность в ближайшие дни восстановится и банк будет работать в обычном режиме. «Спурт» поддержали другие банки, предоставив рефинансирование. «В банке много активов», — заверяла она. Впрочем совладелец банка утверждала, что «Спурт» обращался в ЦБ за рефинансированием, но отмечала, что это длительная процедура. Она не стала называть сумму, отметив, что помощь в сопоставимом размере оказало банковское сообщество Татарстана. Один из топ-менеджеров банка из топ-100 рассказывал «Ведомостям», что на днях банк получал предложение от «Спурта» приобрести эту кредитную организацию.

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«Спурт» занимает 143-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». В основном банк привлекал средства населения и размещал их в кредиты компаниям, следует из его отчетности. На 1 февраля банк привлек 11,8 млрд руб. средств населения, а от компаний — втрое меньше, около 4 млрд руб. При этом корпоративный кредитный портфель у банка составляет 12,9 млрд руб., а розничный — 1,8 млрд. На сайте «Спурта» говорится, что он ориентирован на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. На 1 февраля нормативы ликвидности банк не нарушал. Значение норматива текущей ликвидности Н3 — 62,7% при минимуме 50%. Рейтингов у банка нет.

На момент публикации материала банк «Спурт» не предоставил комментарий «Ведомостям». Представитель ЦБ отказался комментировать действующий банк.

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