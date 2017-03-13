В банке «Спурт» объяснили информационной атакой ограничение выдачи наличных

Казанский банк «Спурт» подтвердил, что ограничил на сегодняшний день выдачу наличных, и добавил, что на банк идет информационная атака. Это ТАСС сообщил источник в банке. Он добавил, что банк готовит официальный комментарий.

В колл-центре кредитной организации ТАСС сообщили, что выдается не более 50 000 руб. Ранее об этом ограничении сообщил «Интерфакс».

Банк «Спурт» был создан в декабре 1992 г., напоминает ТАСС, и изначально был ориентирован на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. Один из основных акционеров кредитной организации – Европейский банк реконструкции и развития (28,25%).