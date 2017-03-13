Казанский банк «Спурт» ограничил выдачу наличных

С 13 марта казанский банк «Спурт» ограничил выдачу наличных средств физическим лицам суммой 50 000 руб., сообщает «Интерфакс». Операционист в центральном офисе банка сообщил, что ограничение введено на день, «завтра – как скажет руководство», офис будет работать в обычном режиме. 11 марта «Спурт» объявил дополнительным выходным днем.

В последние дни в социальных сетях распространяется информация о проблемах в банке, сообщает агентство. Однако в головном офисе и колл-центре банка в пятницу «Интерфаксу» сообщили, что банк не испытывает проблем, работает в нормальном режиме.

На конец 2016 г. «Спурт» занимал 143-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

3 марта Банк России отозвал лицензии у Татфондбанка, связанного с ним Интехбанка и еще одного зарегистрированного в Татарстане банка – «Анкор банка».