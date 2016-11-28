«В моей работе не бывает двух похожих дней»

До Адены Фридман было несколько женщин, возглавлявших биржи, но не такие крупные, как NASDAQ: вторую в мире по капитализации бумаг и третью по объему торгов

В списке Forbes 100 самых влиятельных женщин мира Адена Фридман добралась до 31-го места. Газета Cinco Dias задается вопросом, как высоко она взлетит в рейтинге теперь, когда стало известно, что из кресла операционного директора NASDAQ она пересядет в кресло генерального директора всей биржи. Такое удавалось немногим, напоминает издание и перечисляет: Ники Ньютон-Кинг возглавила Йоханнесбургскую фондовую биржу, Дейдре Сомерс – ирландскую, Читра Рамакришна – индийскую, а Бенте А. Ландснес – биржу в Осло.

Похоже, что Фридман последние несколько лет готовили к новой должности, чтобы она обеспечила преемственность политики NASDAQ, пишет Bloomberg. Но ей досталось время перемен. Она заступает на пост 1 января – в том же месяце, когда Дональд Трамп въезжает в Белый дом, а глава SEC Мэри Джо Уайт уходит с работы и ее место может занять человек Трампа. Последний уже обещал реформы в финансовом мире – как минимум ослабить регулирование отрасли. «Что же, мы пережили немало перемен в регулировании за последние семь лет. Возможно, так пойдет и дальше», – рассуждает в беседе с Bloomberg Фридман.

Покерфейс

Девичья фамилия Фридман – Теста. Родилась она в 1969 г. в Балтиморе. Мать работала в юридической фирме Stewart, Plant & Blumenthal, а вот от отца Дэвида она с детства многое узнала об инвестициях и финансах. Он был управляющим директором T. Rowe Price Associates (американская холдинговая компания, управляющая группой фондов. – «Ведомости») в Балтиморе и председателем совета директоров Rowe Price-Fleming International. Дочь он учил не только финансам, замечает Fox News. В детстве Фридман играла с отцом в игры вроде покера или джин-рамми, и с тех пор она умеет держать непроницаемое лицо на переговорах. Повзрослев, дочь не прочь была при случае перекинуться в картишки с отцом. Тот увлекся бриджем, и в 2015 г. в списке дел Фридман значилось обучение этой игре.

В детстве Фридман мечтала работать, как отец, но потом передумала, рассказывает журнал Vanderbilt Business. Девушка пошла в колледж Williams изучать политологию, а второй специальностью выбрала советологию. Один месяц даже прожила в России, приехав по программе изучения языка.

Колледж Фридман окончила в 1991 г., но работу по специальности искать не стала – она решила поменять сферу деятельности: сосредоточиться на бизнесе. Для этого Фридман записалась на программу МВА Owen School Университета Вандербильта. «Мне очень понравилось, что это была небольшая школа с небольшими классами. И я абсолютно влюбилась в кампус», – цитирует ее журнал Vanderbilt Business и добавляет, что училась Фридман так хорошо, что после первого года получила стипендию Дьюи Даана.

NASDAQ, Inc. Биржевой холдинг

Акционеры (данные Bloomberg): Borse Dubai Ltd (18%), Investor AB (11,7%), в свободном обращении – 69,1% акций.

Капитализация – $10,9 млрд.

Финансовые показатели (девять месяцев 2016 г.):

выручка – $2,7 млрд,

чистая прибыль – $333 млн.

... Объединяет четыре направления бизнеса: биржевая торговля акциями, облигациями, валютой, товарами, производными инструментами; услуги листинга; информационные услуги (предоставление биржевых данных, расчет индексов); технологические решения для корпоративных клиентов и участников биржевой торговли.

По данным Всемирной федерации бирж за октябрь 2016 г., NASDAQ занимает 2-е место по совокупной капитализации бумаг со значением $7,47 трлн (после NYSE – $18,2 трлн) и 3-е место по объему торгов со значением $799 млрд после NYSE и BATS Global Markets ($1,28 трлн и $1,02 трлн соответственно).



Увлекалась теннисом, верховой ездой, спортивной гимнастикой и походами, вспоминает Фридман о студенческих годах на сайте своего кампуса Alford Lake camp: «А вот проживать [в общежитии] вместе с пятью другими девушками было не всегда просто. То, что я научилась жить с разными людьми, налаживать связи с разными людьми, очень мне помогло, когда я стала руководителем».

Были и другие уроки: «Как-то я не заступилась за одного из моих друзей, и это одно из самых моих мрачных воспоминаний. Я сделала вывод, что лояльность друзьям и семье – важнее всего в жизни. <...> В кампусе я научилась рисковать. Выходила на сцену перед десятками девушек во время шоу талантов, испытывая стеснение, но в итоге стала получать удовольствие. Я принимала риски, ввязываясь в первенство по теннису или записываясь в трудный поход. Когда в наши дни возглавляешь бизнес, тоже требуется умение принимать взвешенные риски».

«Она была критически мыслящим человеком, но не критиканом», – вспоминала в Vanderbilt Business ее одноклассница Мишель ДиПаули Келли. – Если она хотела о чем-то высказаться – высказывалась, пусть даже многие думали иначе, и делала это в наименее агрессивном ключе. Она очень умна и открыта новым идеям». А любимыми ее вопросами были: «Почему мы это делаем? Можем ли мы делать это лучше»?

Замуж – и на работу

В жизни Фридман 1993 год стал знаковым. Она окончила бизнес-школу, вышла замуж и устроилась на работу. С будущем мужем Фридман училась сначала в одном колледже, затем в Университете Вандербильта. Правда, на разных факультетах: Майкл Фридман был на пять лет старше и получал диплом юриста. Потом устроился в юридическую фирму Shaw, Pittman, Potts & Trowbridge в Вашингтоне, писал журнал Wedding. Он был не из простой семьи: его отец работал советником-посланником американского посольства в Республике Берег Слоновой Кости, а мать – консультантом по антикварным книга в Ганновере, пишет The New York Times.

По поводу работы Фридман как-то заметила: «Неважно, насколько ты все спланировал. Удача и обстоятельства играют важную роль в карьере» (цитата по газете Cinco Dias). «Выпускалась я со словами, что хочу быть продакт-менеджером. Но не коммерческого товара. Я хочу иметь дело с комплексными продуктами. Удача улыбнулась мне – NASDAQ как раз и предложила мне это», – рассказывала она журналу Vanderbilt Business, а для Financial Times добавила: «NASDAQ – компания, сделавшая листинг Microsoft. Это звучало круто и перспективно».

NASDAQ сейчас далеко не та биржа, куда Фридман пришла когда-то стажером, продолжает FT. Начинала эта компания с того, что служила информационной базой по котировкам. Сейчас это колосс, который получает от трейдинга только четверть доходов.

NASDAQ 1939 во исполнение Закона Малони, который требовал регулирования внебиржевого рынка США через специальные ассоциации дилеров, была создана Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам (National Association of Securities Dealers, NASD).

1971 NASD организовала систему компьютеризированной внебиржевой котировки акций (NASD Automated Quotations, NASDAQ). Первоначально она объединяла около 500 терминалов маркет-мейкеров и транслировала усредненные котировки 2500 низколиквидных бумаг.

1994 NASDAQ обогнала Нью-Йоркскую фондовую биржу (New York Stock Exchange, NYSE) по годовому объему торговли акциями.

1998 произошло слияние NASD и Американской фондовой биржи (American Stock Exchange, AMEX), была образована Nasdaq-Amex Market Group (в 2004 г. AMEX снова стала независимой, а в 2008 г. вошла в холдинг NYSE Euronext).

2000 NASD продала часть акций NASDAQ своим участникам, инвестиционным компаниями и торгующимся на NASDAQ эмитентам.

2005 NASDAQ начала предоставлять листингуемым компаниям услуги по связям с инвесторами и общественностью, а также мультимедийные сервисы.

2006 NASDAQ полностью отделилась от NASD, после чего приобрела статус независимой национальной фондовой биржи.

2008 NASDAQ объединилась со шведской OMX, в результате чего стала глобальной биржей.

Фридман пришла на биржу как раз в то время, когда та начинала активно развиваться. «Они тогда не понимали, что у них есть комплексные продукты. Я начинала с нуля разрабатывать бизнес-планы для таких продуктов», – цитирует Фридман Vanderbilt Business. К приходу Фридман, пишет журнал с ее слов, NASDAQ успела запустить только один сервис – электронную систему торгов, дающую доступ к иностранным ценным бумагам, Portal Market. Но денег он не приносил. Фридман перезапустила сервис, и он работает до сих пор. В середине 1990-х она помогала завоевывать цифровой мир: «Я помню, как мы делали Workstation II и продвигали ее. Проводили около 100 млн сделок каждый день. Новая Workstation была рассчитана на 300 млн, и через три дня мы достигли этого уровня». (Workstation II – сервис онлайн-доступа на биржу, работает с 1995 г.).

Когда было сформировано подразделение NASDAQ Data Products, Фридман возглавила его в должности старшего вице-президента компании, пишет Vanderbilt Business. Компания расширялась, и Фридман стала отвечать за слияния и поглощения: «Мы начала с покупки небольших электронных трейдинговых систем под названием Brut и INET. Эти сделки были критически важными для нашего выживания».

NASDAQ думала и о зарубежной экспансии. Ее попытки слияния с Лондонской биржей, первая из которых была предпринята в 2005 г., дважды отклонялись англичанами – тем казалось, что американцы дают слишком мало за их бизнес. В 2007 г. NASDAQ все-таки прорвалась в Европу, договорившись о приобретении своего шведского конкурента OMX. В итоге возникла NASDAQ OMX Group, исполнительный вице-президент которой Анна Юинг рассказывала Vanderbilt Business о роли Фридман: «Эта сделка продемонстрировала ее талант и выносливость. Слияние требовало принятия креативных, комплексных решений. Требовало марафона из звонков в 2 часа ночи и совещания на всю ночь, и я ни разу не видела, чтобы у Адены стало меньше энергии или же пропали ее способность схватывать на лету и внимание к деталям».

Жизнь на два города

Вся карьера Фридман прошла в NASDAQ – за одним исключением. К 2011 г., уже будучи финансовым директором биржи, она ушла на три года в фонд Carlyle на ту же должность. Ее задачей было провести IPO на NASDAQ, с чем она успешно справилась. Но была и личная причина.

Carlyle привлек ее и тем, что можно было жить в одном городе с мужем и двумя сыновьями, пишет FT: штаб-квартира NASDAQ – в Нью-Йорке, Carlyle – в Вашингтоне, а дом Фридман, мужа и двух их сыновей, Люка и Логана, которым сейчас 20 и 18 лет соответственно, в пригороде Вашингтона Чеви-Чейзе. «Все время, не занятое работой, я проводила с семьей», – рассказывала Фридман FT. Совместное времяпрепровождение включало получение черного пояса по таэквондо, которым она занималась с сыном и мужем.

В свободное время Фридман пишет для LinkedIn Influencer истории из собственной жизни, чтобы поделиться с другими профессиональным опытом и помочь избежать ошибок. Больше всего советов, рассказывала она Fox News, она дает работающим мамам: «У меня очень рано появились дети. Вы проходите этап постоянного чувства вины за то, что вы работающая мать. И в то же время <...> у меня чудесные, успешные, счастливые мальчики. Вы можете убедиться, что я проводила с ними немало времени, и уверена, что сумела выкраивать как раз те часы, когда они во мне нуждались». Например, она ходила на их бейсбольные матчи или ездила на шахматные турниры.

«Самое лучшее – приходить домой в конце дня и, глядя на детей, сознавать: «Вот что важно». Все, что ты делаешь, критически важно, но по-настоящему важно – вырастить детей», – говорила Фридман Vanderbilt Business.

Операция «преемник»

Но в 2014 г. Фридман снова начала жить на два города – Вашингтон и Нью-Йорк. NASDAQ зазвала ее обратно – на пост президента. После ряда неприятностей, в том числе трехчасовой приостановки торгов в августе 2013 г. из-за технического сбоя, компания нуждалась в профессионале, умеющем работать с информационными технологиями, объясняет The Wall Street Journal. К тому же прогресс не стоял на месте, появлялись новые разработки. Например, технология блокчейн грозит произвести революцию в финансовом мире, пишет FT. NASDAQ занялась ею на раннем этапе и теперь зарабатывает на том, что помогает внедрить ее другим компаниям. Bloomberg подсчитал, что услуги программного обеспечения принесли NASDAQ $400 млн в 2015 г.

«Я сейчас отвечаю за три из четырех бизнес-направлений NASDAQ – глобальные информационные услуги, глобальные услуги по листингу и глобальные технологические решения. Вместе они приносят около $1,2 млрд выручки», – рассказывала Фридман на сайте своего кампуса МВА Alford Lake camp в прошлом году. – В моей работе не бывает двух похожих дней, и это мне очень нравится. Я могу провести день, занимаясь операционными вопросами и идеями, или же встречаясь с клиентами, или выступая на конференции, или размышляя о стратегии компании и финансовых показателях. Еще одна вещь, которую я считаю очень важной для способности наслаждаться своей работой, – то, что я всерьез верю в миссию NASDAQ и ее роль в экономике не только США, но и всего мира, где мы выступаем в роли партнера и поставляем технологии, которые работают более чем на 80 биржах».

С момента возвращения Фридман в NASDAQ пошли разговоры, что ее готовят в преемники гендиректору биржи Бобу Грайфелду. Когда в декабре 2015 г. было объявлено, что специально для нее создан пост операционного директора биржи, слухи стали перерастать в уверенность, отмечает FT. В середине ноября этого года все подтвердилось. Грайфелд займет кресло председателя совета директоров, а нынешний председатель, Борйе Экхольм, перейдет на работу в Ericsson, но останется членом совета директоров NASDAQ.

«Адена проработала на нас два десятилетия и знает каждый аспект бизнеса, – рассказывал Bloomberg Грайфелд. – Когда я задумываюсь о передаче должности и мысленно пробегаю по корпоративному пейзажу за последние 14 лет, она оказывается подходящей для этой работы более, чем кто-либо из виденных мною людей».

Линия партии

В интервью The Wall Street Journal Фридман обещала продолжить политику Грайфелда: «Глядя на нынешний NASDAQ, я думаю, что мы невероятно здорово спозиционированы глобально на рынке капитала, мы технологический партнер многих других биржевых площадок по всему миру и партнер около 100 финансовых институтов по безопасности». (Например, NASDAQ выпускает ПО для выявления нечистых на руку брокеров.)

«Мы принесем новые технологии и новые способы сотрудничества нашим клиентам, – пообещала Фридман FT. – В технологической области царит впечатляющая активность <...> Искусственный интеллект, блокчейн, облака – все эти существенные технологические преимущества мы в состоянии использовать и будем использовать».

Другой стоящий перед ней вызов – растущее недовольство брокеров тем, сколько биржи просят за данные по рынку, которые им жизненно необходимы, пишет Bloomberg. Новичок среди бирж, основанная IEX Group Investors Exchange, отличается от других тем, что делится информацией бесплатно. «Мы послушаем [клиентов] и внимательно с ними проработаем вопрос, – говорит Фридман. – Этот спор идет уже 15 лет и, по моим ощущениям, продолжится и далее».

Политика оказывает на работу NASDAQ влияние не меньшее, чем технологии. Дональд Трамп грозился ослабить регулирование отрасли, в частности отменить закон Додда – Франка. Если новый президент сдержит свои предвыборные обещания, это подстегнет активность на NASDAQ, довольна Фридман. Она жаловалась Reuters, что после кризиса 2008 г. власти кое-где чрезмерно зарегулировали деятельность финансовых организаций.

Пока Фридман заявляет, что будет настойчива, продолжая линию, которую руководство NASDAQ выработало при ее участии. «Моему отцу, Дэвиду Теста <...> не раз доводилось работать во времена величайших подъемов и спадов на рынке, – цитирует Фридман интернет-издание Bic Planet. – Ребенком я мечтала возглавить его компанию и многому научилась от него в области инвестиций, где выигрывают те, кто знает основы. Во времена соцмедиа и 24-часового потока информации легко поддаться стадному чувству и принимать финансовые решения, исходя из страха оказаться не как все. Но лучшие результаты приносит глубокое знание бизнеса, в который инвестируете, высококлассная работа и сохранение индивидуальности».