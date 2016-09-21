Brent торгуется на уровне $46,52 за баррель

К 8.58 мск среды ноябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $46,52 за баррель, ноябрьские фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке - $44,89 за баррель. Котировки нефти растут на заявлениях, что неформальная встреча ОПЕК в Алжире в конце сентября может стать официальной, сообщает «Интерфакс». Страны-производители собираются обсудить возможность заморозить добычу на нынешних уровнях.

В зависимости от обсуждений перед неофициальной встречей ОПЕК или во время нее члены картеля могут принять решение о том, чтобы сделать ее внеочередным заседанием, поскольку участие в ней примут представители всех 14 членов ОПЕК, заявил глава министерства энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа. Он считает, что предложение нефти на мировом рынке необходимо сократить на 1 млн баррелей в сутки, чтобы сбалансировать рынок и стабилизировать цены.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) во вторник сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,5 млн баррелей. Данные минэнерго США будут опубликованы позднее в среду. По оценке S&P Global Platts, запасы в США выросли на 2,8 млн баррелей.