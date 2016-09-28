Brent торгуется на уровне $46,15 за баррель

К 8.45 мск 28 сентября ноябрьские фьючерсы на Brent в Лондоне торговались на уровне $46,15 за баррель. Ценв ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к тому же моменту была на уровне $44,8 за баррель. За вторник нефть подешевела на 3% из-за скепсиса рынка в отношении перспектив достижения соглашения между добывающими странами, напоминает «Интерфакс». В среду утром котировки слабо растут после публикации отраслевых данных о снижении запасов топлива в США.

Иран отверг во вторник предложение Саудовской Аравии ограничить рост производства нефти в обмен на снижение добычи Эр-Риядом. Как отмечает «Интерфакс», это снижает шансы на успех переговоров в Алжире, которые пройдут в среду во второй половине дня. Однако стороны продолжают переговоры.

В среду министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дал понять, что его страна готова к компромиссу. «Разрыв между странами ОПЕК в отношении уровня, на котором может быть заморожена добыча, снижается», - цитирует его агентство Bloomberg. По его словам, Ирану, Ливии, Нигерии надо дать возможность добывать максимальные объемы, «имеющие смысл».

Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил во вторник журналистам, что Иран рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК всего лишь обменяться мнениями о ситуации на рынке и не принимать решений по заморозке добычи нефти. Также он отметил, что его страна стремится достичь доли в совокупной добычи ОПЕК на уровне 12-13%, что предполагает добычу на уровне свыше 4 млн баррелей в сутки против 3,6 млн б/с в августе.

По данным American Petroleum Institute, запасы нефти упали на 0,8 млн баррелей на предыдущей неделе, хотя рынок ожидал прироста этого показателя.